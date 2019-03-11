جنايات بنها تقضى بحبس منجد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره بالمخدرات

القليوبية - نيفين طه

قضت محكمة جنايات بنها، الحكم على منجد بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، لاتجاره فى مخدر "الهيروين" بدائرة مركز الخانكة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، والمستشار عادل على ماهر، والمستشار خالد على إبراهيم على، والمستشار محمد على الحمصى، وكيل النيابة، وبأمانة سر محمد فرحات.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت قوات مركز الخانكة فى عام 2018 معلومات، مفادها قيام المتهم "مصطفى. م. ع"، 33 عاما، منجد، بالإتجار فى المواد المخدرة، وبعمل التحريات دلت على صحة الواقعة، وباستصدار إذن من النيابة العامة، جرى إعداد اكمنة حول أماكن تردده، وأسفرت إحداها عن ضبطه متلبسًا أثناء بيعه المواد المخدرة.

وعثر بحوزته على عدد لفافات من مخدر الهيروين وميزان حساس.

وبعرض المضبوطات على المعمل الكيميائى، جرى التأكد من أنها مواد مخدرة وتم مصادرتها، وقيدت القضية برقم 1773 لسنة 2018، وبإحالته لمحكمة جنايات بنها عاقبته بالسجن المُشدد 10 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه.