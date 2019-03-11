video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 11 مارس 2019 02:07 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

جنايات بنها تقضى بحبس منجد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره بالمخدرات

الإثنين، 11 مارس 2019 12:48 م
جنايات بنها تقضى بحبس منجد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره بالمخدرات مجمع محاكم بنها - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
إضافة تعليق

قضت محكمة جنايات بنها، الحكم على منجد بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، لاتجاره فى مخدر "الهيروين" بدائرة مركز الخانكة.

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، والمستشار عادل على ماهر، والمستشار خالد على إبراهيم على، والمستشار محمد على الحمصى، وكيل النيابة، وبأمانة سر محمد فرحات.

 

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت قوات مركز الخانكة فى عام 2018 معلومات، مفادها قيام المتهم "مصطفى. م. ع"، 33 عاما، منجد، بالإتجار فى المواد المخدرة، وبعمل التحريات دلت على صحة الواقعة، وباستصدار إذن من النيابة العامة، جرى إعداد اكمنة حول أماكن تردده، وأسفرت إحداها عن ضبطه متلبسًا أثناء بيعه المواد المخدرة.

 

وعثر بحوزته على عدد لفافات من مخدر الهيروين وميزان حساس.

 

وبعرض المضبوطات على المعمل الكيميائى، جرى التأكد من أنها مواد مخدرة وتم مصادرتها، وقيدت القضية برقم 1773 لسنة 2018، وبإحالته لمحكمة جنايات بنها عاقبته بالسجن المُشدد 10 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جنايات بنها تقضى بأحكام على 9 تجار مخدرات من 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه

اخبار المحافظات

اخبار القليوبية

اخبار محافظة القليوبية

جنايات بنها

السجن لمنجد

الاتجار بالمواد المخدرة

القليوبية




لا تفوتك
الحكومة تعلن تنفيذ 17 برنامجا لتأهيل الشباب لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر

الحكومة تعلن تنفيذ 17 برنامجا لتأهيل الشباب لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر

التعليم تؤكد انتهاء اختبارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة خلال 48 ساعة

التعليم تؤكد انتهاء اختبارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة خلال 48 ساعة

الصحة: تشغيل 35 وحدة صحية و6 مستشفيات بنظام التأمين الصحى الجديد فى 30 يونيو ببورسعيد.. العمل بالحجز المسبق للكشوفات غير الطارئة والروشتة الإلكترونية لصرف العلاج.. وتحديث بروتوكولات علاج الأمراض المزمنة

الصحة: تشغيل 35 وحدة صحية و6 مستشفيات بنظام التأمين الصحى الجديد فى 30 يونيو ببورسعيد.. العمل بالحجز المسبق للكشوفات غير الطارئة والروشتة الإلكترونية لصرف العلاج.. وتحديث بروتوكولات علاج الأمراض المزمنة

الصين تصفع عملاق الطائرات الأمريكية.. بكين تعلن تعليق استخدام طائرات "737 ماكس 8" بعد كارثة إثيوبيا.. شكوك بشأن السلامة لطائرات "بوينج" بعد سقوط طائرتين خلال 6 أشهر.. وCNN: الحوادث لا تزال قيد التحقيق

الصين تصفع عملاق الطائرات الأمريكية.. بكين تعلن تعليق استخدام طائرات "737 ماكس 8" بعد كارثة إثيوبيا.. شكوك بشأن السلامة لطائرات "بوينج" بعد سقوط طائرتين خلال 6 أشهر.. وCNN: الحوادث لا تزال قيد التحقيق

من يتسلم راية ميسي ورونالدو.. 7 نجوم يتنافسون على تصدر عرش كرة القدم

من يتسلم راية ميسي ورونالدو.. 7 نجوم يتنافسون على تصدر عرش كرة القدم

محافظ الدقهلية: مصانع تدوير القمامة تعمل بنسبة 50 إلى 70٪ من طاقتها الإنتاحية

محافظ الدقهلية: مصانع تدوير القمامة تعمل بنسبة 50 إلى 70٪ من طاقتها الإنتاحية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة