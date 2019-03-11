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تعرف على مواعيد إجراء قرعة الحج لعام 2019 بجميع المحافظات

الإثنين، 11 مارس 2019 11:04 ص
تعرف على مواعيد إجراء قرعة الحج لعام 2019 بجميع المحافظات حجاج بيت الله-أرشيفية
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ننشرمواعيد إجراء القرعة بمديريات الأمن المختلفة، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 16/3/2019، وحتى يوم الخميس الموافق 21/3/2019.. على النحو التالى: 
 
 
السبت الموافق 16 مارس تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (الوادى الجديد - الشرقية - دمياط- الفيوم - مطروح ).
 
الأحد 17 مارس..  إجراء القرعة بمديريات أمن (أسيوط-  القليوبية -  بورسعيد -  بنى سويف -  الإسكندرية).
 
الاثنين 18 مارس..  إجراء القرعة بمديريات أمن (سوهاج -  شمال سيناء -  الإسماعيلية -  المنيا -  البحيرة).
 
الثلاثاء الموافق 19 مارس تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن ( قنا -  الدقهلية -  السويس - كفر الشيخ ).
 
الأربعاء 20 مارس..  إجراء القرعة بمديريات أمن (الأقصر -  الجيزة -  البحر الأحمر- الغربية).
 
الخميس الموافق 21 تقرر إجراء القرعة بمديريات الأمن التالية (أسوان -  القاهرة -  جنوب سيناء- المنوفية ).

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