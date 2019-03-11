تعرف على مواعيد إجراء قرعة الحج لعام 2019 بجميع المحافظات

ننشرمواعيد إجراء القرعة بمديريات الأمن المختلفة، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 16/3/2019، وحتى يوم الخميس الموافق 21/3/2019.. على النحو التالى:

السبت الموافق 16 مارس تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (الوادى الجديد - الشرقية - دمياط- الفيوم - مطروح ).

الأحد 17 مارس.. إجراء القرعة بمديريات أمن (أسيوط- القليوبية - بورسعيد - بنى سويف - الإسكندرية).

الاثنين 18 مارس.. إجراء القرعة بمديريات أمن (سوهاج - شمال سيناء - الإسماعيلية - المنيا - البحيرة).

الثلاثاء الموافق 19 مارس تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن ( قنا - الدقهلية - السويس - كفر الشيخ ).

الأربعاء 20 مارس.. إجراء القرعة بمديريات أمن (الأقصر - الجيزة - البحر الأحمر- الغربية).

الخميس الموافق 21 تقرر إجراء القرعة بمديريات الأمن التالية (أسوان - القاهرة - جنوب سيناء- المنوفية ).