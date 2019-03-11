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الإثنين، 11 مارس 2019 02:20 م
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تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط 4 قطاعات

الإثنين، 11 مارس 2019 02:01 م
تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط 4 قطاعات بورصة قطر - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.25% خاسرة عدد 24.82 نقطة، لتغلق عند مستوى 9744.22 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 10.3 مليون سهم، بقيمة 247 مليون ريال قطرى عبر 5045 صفقة، وارتفع 19 سهما، وانخفض 23 سهما، واستقر 3 أسهم.
 
وتراجعت 4 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.56%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.26%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.21%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.19%، فيما ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.04%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.34%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.29%.

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