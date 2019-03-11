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تداول 470 ألف طن بضائع عامة بموانى البحر الأحمر خلال شهر فبراير الماضى

الإثنين، 11 مارس 2019 10:38 ص
تداول 470 ألف طن بضائع عامة بموانى البحر الأحمر خلال شهر فبراير الماضى ميناء سفاجا - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، عن تداول 470 الف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر فبراير الماضى، حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ عن الواردات بكمية 293 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 66%، وسجلت الواردات خلال نفس الفترة زيادة 21 % عن الفترة المثيلة للعام الماضى، بينما سجلت الواردات 177 الف طن بضائع، و تركزت الزيادة فى ثلاث موانى وهى سفاجا و نويبع و بورتوفيق.
 
وشهد ميناء سفاجا، تداول 334 الف طن بضائع بنسبة زيادة 18% عن الفترة المثيلة للعام الماضى، بكمية وارد 139 الف طن و صادر 195 الف طن، و يرجع ذلك لأعمال التطوير التى شهدها الميناء خلال الفترة الماضية، كما شهد ميناء نويبع، تداول 52 الف طن بنسبة زيادة 9% عن الفترة المثيلة للعام الماضى، بكمية وارد 18 الف طن و صادر 34 الف طن بضائع.
 
فيما شهد ميناء السويس، تداول 40 الف طن بضائع بنسبة زيادة 154 % عن الفترة المثيلة للعام الماضى، بكمية وارد 9 الاف طن و صادر 31 الف طن بضائع، و شهد ميناء الزيتيات وصول 12 الف طن زيوت، بينما شهد ميناء الحمراوين تصدير 34 الف طن فوسفات.
 
 
 

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