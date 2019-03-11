video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 11 مارس 2019 06:37 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس الأب والزوجتين المتهمين فى "مذبحة المرج" 15 يوما

الإثنين، 11 مارس 2019 05:10 م
تجديد حبس الأب والزوجتين المتهمين فى "مذبحة المرج" 15 يوما محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس 3 متهمين الأب والزوجتين فى الواقعة المعروفة بـ"مذبحة المرج"، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل أطفالهم الثلاثة وإخفاء جثث الضحايا.
 
واستمعت نيابة المرج، لأقوال المتهمين بقتل أطفالهم بمنطقة المرج، بعد إلقاء القبض عليهم أول أمس.
 
واعترف المتهم أحمد عبد القادر، 31 سنة، أنه أجبر زوجته الثانية على قتل أطفاله "ملك" 3 سنوات، و"جنا" سنتين، وطفله الآخر يوم ولادته، بإغراقهم فى المياه داخل الشقة الخاصة بهم، وتغليفهم بأكياس بلاستيكية، ووإلقائهم بمنطقة الرشاح.
 
وأكمل المتهم، "صورت مراتى وهى بتقتلهم عشان متفضحناش لو قررت تقول حاجة نقولها إنتى اللى قتلتى"، مؤكدا أن الجريمة تمت منذ عام ونصف تقريبا.
 
والبداية عندما تلقى رجال مباحث قسم شرطة المرج، بلاغاً من صاحبة العقار الذي يسكن به المتهمين، يفيد بقيام الزوج بإجبار زوجته على قتل أطفالها الثلاثة، وبإجراء التحريات تم التأكد من الواقعة، وبإعداد الأكمنة تمكن قوات الأمن من القبض على المتهمين، وتحرير المحضر اللازم، وإحالة الواقعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الزوج بمذبحة المرج: خليت مراتى تقتل أطفالى الثلاثة وصورتها عشان متفضحناش

قتل

ام تقتل اطفالها الثلاثة

اب يقتل ابنائه

اخبار الحوادث

مذبحة المرج




لا تفوتك
أول صور للفريق كامل الوزير بالزي المدني خلال أدائه اليمين وزيراً للنقل

أول صور للفريق كامل الوزير بالزي المدني خلال أدائه اليمين وزيراً للنقل

الأرصاد: غدا ذروة الارتفاع بدرجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة تسجل 27 درجة

الأرصاد: غدا ذروة الارتفاع بدرجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة تسجل 27 درجة

أجور المصريين ترتفع خلال 3 شهور.. زيادة رواتب العاملين فى 10 قطاعات بنسب تتراوح من 2.5 - 26.5% أبرزها العقارات والكهرباء.. الهيئات الدولية تضاعف أجورها مرة ونصف.. و 3.3 ألف جنيه المتوسط الأعلى للراتب الشهرى

أجور المصريين ترتفع خلال 3 شهور.. زيادة رواتب العاملين فى 10 قطاعات بنسب تتراوح من 2.5 - 26.5% أبرزها العقارات والكهرباء.. الهيئات الدولية تضاعف أجورها مرة ونصف.. و 3.3 ألف جنيه المتوسط الأعلى للراتب الشهرى

صور.. القوات المسلحة تعلن القضاء على 46 تكفيريا وتدمير 15وكرا للعناصر الإرهابية وسط وشمال سيناء.. تفجير 204 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف القوات.. اكتشاف وتدمير 244 فدانا لنبات الخشخاش و2 طن من البانجو المخدر

صور.. القوات المسلحة تعلن القضاء على 46 تكفيريا وتدمير 15وكرا للعناصر الإرهابية وسط وشمال سيناء.. تفجير 204 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف القوات.. اكتشاف وتدمير 244 فدانا لنبات الخشخاش و2 طن من البانجو المخدر

الحكومة تعلن تنفيذ 17 برنامجا لتأهيل الشباب لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر

الحكومة تعلن تنفيذ 17 برنامجا لتأهيل الشباب لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر

التعليم تؤكد انتهاء اختبارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة خلال 48 ساعة

التعليم تؤكد انتهاء اختبارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة خلال 48 ساعة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة