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بيطرى القليوبية: 1050 حملة لمواجهة الكلاب الضالة

الإثنين، 11 مارس 2019 12:41 م
بيطرى القليوبية: 1050 حملة لمواجهة الكلاب الضالة كلاب ضالة - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم
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 أكدت الدكتورة أمل العسيلي، مديرى مديرية الطب البيطرى بالقليوبية، أن المديرية نظمت 1050 حملة لمواجهة الكلاب الضالة فى الفترة من يناير العام الماضى حتى الآن، وذلك بناءا على الشكاوى الواردة من المواطنين بكافة الإدارات على مستوى المحافظة، إلى جانب التنسيق فى وضع برنامج مواجهة الكلاب بالتعاون مع مديريات التربية والتعليم والصحة والبيئة.

وأضافت مدير الطب البيطرى بالقليوبية فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه يتم مواجهة الكلاب الضالة وفقا للشرع والقانون، إلى جانب منح التراخيص للكلاب المملوكة للأفراد بعد إجراء الكشف البيطرى عليها وتحصينها وتطعيمها، مشيرة إلى أنه تم منح 1700 رخصة فى الفترة من يناير للعام الماضى حتى الآن.

وتابعت، أنه يتم مواجهة الكلاب الضالة من خلال حملات منوطة باستخدام مادة الأستركنين، مشيرة إلى أن الحملات تضم أطباء الإدارات والصحة العامة والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

 

 

 


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