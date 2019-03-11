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برلماني روسى: موسكو لن تبدأ بنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى فى أوروبا

الإثنين، 11 مارس 2019 11:36 ص
برلماني روسى: موسكو لن تبدأ بنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى فى أوروبا مجلس الدوما الروسى
أ ش أ
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أعلن رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما الروسى فلاديمير شامانوف أن بلاده تحتفظ بحق الرد بالمثل بشأن تطوير وإنتاج ونشر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، مؤكدا أن موسكو لن تكون البادئة بنشر مثل هذه الصواريخ.
وقال شامانوف - خلال لقاء مع الملحقين العسكريين الأجانب المعتمدين لدى موسكو اليوم الاثنين - :"إن روسيا تحتفظ بحق الرد بالمثل بشأن تطوير وإنتاج ونشر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى"، مضيفا أن بلاده "لا تنوى أن تكون أول من ينشر مثل هذه الأسلحة المتقدمة فى المناطق التى لا تتضمن صواريخ أمريكية مماثلة، بما فى ذلك بالقارة الأوروبية".
وكان الرئيس الروسى قد أصدر مرسوما فى 4 مارس الجارى بتعليق معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى المبرمة بين موسكو وواشنطن، ردا على تعليق واشنطن العمل بها مؤخرا.
يُذكر أن روسيا والولايات المتحدة تتبادلان فى السنوات الأخيرة الاتهامات بانتهاك معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى ، وتعترض الولايات المتحدة على الصاروخ الروسى من نوع " 9إم927"، وأعلنت روسيا أكثر من مرة أنها ملتزمة تمامًا بواجباتها نحو هذه المعاهدة.


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