انتحار شاب شنقا لمرورة بحالة نفسية فى مركز أبوتشت بقنا

أقدم شاب فى العقد الثانى من العمر، اليوم الإثنين، على الانتحار شنقًا مستخدمًا حبل ربطه حول رقبته، داخل منزله بمركز أبو تشت شمال محافظة قنا، لمروره بحاله نفسية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

‌وتلقى اللواء مجدى القاضى، مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء محمود حسن، مدير مباحث المديرية، والرائد محمد مجدى الخطيب رئيس مباحث مركز أبو تشت، إخطارًا بإقدام شاب يدعى "أ. ص.ف" 18 عامًا، صبی ترزی، على الانتحار بشنق نفسه.

تم نقل الجثة إلى مستشفى أبو تشت العام، وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.