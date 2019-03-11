القبض على ربة منزل وثلاثة عاطلين لسرقتهم سائق بالإكراه فى الخانكة

القليوبية - نيفين طه

ألقت مباحث القليوبية، القبض على ثلاثة عاطلين وربة منزل لقيامهما بسرقة سائق توك توك، بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض، تحرر محضر بالولقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى العميد يحى راضى رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا من العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، أنه أثناء مرور خدمة تأمين القطاع الثانى بطريق ترعة الإسماعيليه بناحية منطقة سرياقوس – دائرة مركز شرطة الخانكة، استغاث بهم المدعو "حسن. ر . ح" 18 سنة، سائق توك توك ومقيم المرج – القاهرةه، مصاب بجرح قطعى باليد اليسرى، على أثر قيام 4 أشخاص بالاستيلاء على مركبة التوك توك عقب تهديده وإحداث إصابته بسلاح أبيض مطواة.

على الفور تم إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وقام الضباط والقوه المرافقه لهم بتتبع خط سير هروب المتهمين، حتى أمكن ضبطهم ومركبة التوك توك المستولى عليها، وهم كل من "محمود.ح"25 سنة، عاطل ، و"وليد.ح"28سنة، حداد ، و"حسام.ح"35سنة، عاطل، و"صباح.ص"22سنة، ربة منزل، وبحوزة كل من الأول والثانى سلاح أبيض مطواه والثالث والرابعة 2 هاتف محمول

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وقيامهم باستيقاف المصاب أثناء قيادته مركبة التوك توك بناحية المرج بحجة توصيلهم إلى مدينة الخصوص، وحال وصولهم إلى منطقة سرياقوس – دائرة المركز، قاموا بالتعدى عليه وإحداث إصابته المشار إليها بسلاح أبيض والاستيلاء على مركبة التوك توك، وفروا هاربين

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5214 جنح مركز شرطة الخانكة لسنة 2019م ، وتولت النيابة التحقيق.