"الطب البيطرى" ينفى شائعة ظهور السلعوة بقريتى الديبة والمناصرة غرب بورسعيد

نفت مديرية الطب البيطرى ببورسعيد أنباء ظهور حيوان "السلعوة" بقرى الغرب وعقرها لطفلة بقرية المناصرة ، مؤكدة أن هذه الأخبار غير صحيحة.
وأكد الشاعر خلال تصريح خاص لـ "اليوم السابع" بأنه توجه مباشرة إلى قرية المناصرة يرافقه العميد أيمن سرى رئيس حى غرب ومن خلال المعاينة وفحص الحيوان الذى قام بعقر الطفلة تبين أنه كلب بلدى أصيب بالسعار وليس "سلعوة" .
وأكد أن الكلب المصاب بالسعار تنتابه حالة هياج شديدة تجعله يهاجم أى كائن يتحرك حوله وعلى الفور تم دفنه فى مكان آمن بعيدا عن الكلاب الضالة حتى لاتنهش جسده وتصاب بالسعار .
ومن جهة أخرى تم علاج الطفلة وحصولها على مصل السعار وخضعت لبعض الإجراءات الوقائية حيث أن الإصابة جرح بالأنف وحالتها مستقرة والحمدالله .
ومن جانبه أكد الشاعر بأنه تم عمل حملة إجرائية بالمنطقة لمكافحة الكلاب الضالة بقريتى الديبة والمناصرة مع تكثيف الحملات والمتابعة اليومية حرصا على سلامة الأطفال.
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