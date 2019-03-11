"الطب البيطرى" ينفى شائعة ظهور السلعوة بقريتى الديبة والمناصرة غرب بورسعيد

وأكد أن الكلب المصاب بالسعار تنتابه حالة هياج شديدة تجعله يهاجم أى كائن يتحرك حوله وعلى الفور تم دفنه فى مكان آمن بعيدا عن الكلاب الضالة حتى لاتنهش جسده وتصاب بالسعار .

ومن جهة أخرى تم علاج الطفلة وحصولها على مصل السعار وخضعت لبعض الإجراءات الوقائية حيث أن الإصابة جرح بالأنف وحالتها مستقرة والحمدالله .

ومن جانبه أكد الشاعر بأنه تم عمل حملة إجرائية بالمنطقة لمكافحة الكلاب الضالة بقريتى الديبة والمناصرة مع تكثيف الحملات والمتابعة اليومية حرصا على سلامة الأطفال.