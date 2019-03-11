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"الصحفيين" تكرم أعضاء القافلة الطبية المنظمة بمقر النقابة

الإثنين، 11 مارس 2019 05:50 م
"الصحفيين" تكرم أعضاء القافلة الطبية المنظمة بمقر النقابة نقابة الصحفيين - أرشيفية
كتب محمد السيد
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كرمت نقابة الصحفيين، مساء اليوم الاثنين، الأطباء المشاركين فى القافلة التى نظمها مشروع العلاج .

 

ووجه الكاتب الصحفى محمد خراجة المشرف على مشروع العلاج، الشكر للأطباء المشاركين بحملة الرعاية والفحص الطبى للزملاء الصحفيين وأسرهم، مشيدا بدورهم الطوعى فى التعاون مع النقابات.

 

يذكر أن نقابة الصحفيين شهدت خلال الأيام الماضية حملة للكشف المجانى على أعضائها وأسرهم بمختلف التخصصات؛ مع إجراء كافة التحاليل والفحوصات اللازمة لهم؛ فيما وعد محمد خراجة المشرف على مشروع العلاج بتكرارها خلال الأشهر المقبلة.


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