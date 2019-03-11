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الإثنين، 11 مارس 2019 04:44 م
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السجن المؤبد لـ5 متهمين قتلوا 5 أشخاص وشرعوا فى قتل آخر أخذا بالثأر بسوهاج

الإثنين، 11 مارس 2019 04:11 م
السجن المؤبد لـ5 متهمين قتلوا 5 أشخاص وشرعوا فى قتل آخر أخذا بالثأر بسوهاج حبس - ارشيفية
سوهاج – عمرو خلف
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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المؤبد بعد اتهامهم بقتل 5 أشخاص وشرعوا فى قتل آخر بعد أن أطلقوا عليهم الأعيرة النارية من أسلحة آلية أخدا بالثأر بدائرة مركز المراغة.
 
وصدر الحكم، برئاسة المستشار عثمان سيد محمدين، وعضوية المستشارين أسامة صالح عرفة، وعبد السلام نبيه عبد السلام، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم، ومحمد عبد الحميد.
 
وتعود أحداث القضية، إلى عام 2014 بدائرة مركز المراغة، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل المجنى عليهم، والشروع فى قتل آخرين، وكشفت التحريات وجود خلافات ثأرية بين عائلتى المتهمين والمجنى عليهم، فقام المتهمون بالترصد للمجنى عليهم أثناء وجودهم فى أحد الأماكن، وأطلقوا عليهم النيران من أسلحة آلية كانت بحوزتهم، مما أسفر عن مقتل المجنى عليهم وإصابة آخرين.
 
وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق .
 
 

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