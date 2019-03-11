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الزراعيين تنعى استشهاد 3 علماء من البحوث الزراعية والصحراء بحادث طائرة إثيوبيا

الإثنين، 11 مارس 2019 10:05 ص
الزراعيين تنعى استشهاد 3 علماء من البحوث الزراعية والصحراء بحادث طائرة إثيوبيا الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين
كتبت آية دعبس
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نعى الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، شهداء العلم الدكتور أشرف تركي رئيس التصنيف بمعهد وقاية النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، وباحثين مساعدين من مركز بحوث الصحراء وهما المهندسة دعاء عاطف عبد السلام والمهندس عبدالحميد فراج مجلي نوفل من شعبة الإنتاج الحيواني، وذلك خلال توجهما في مهمة علمية عن التحسين الوراثي للإنتاج الحيواني والنباتي في العاصمة الكينية نيروبي.
 
وقال "خليفة"، في تصريحات صحفية الاثنين، ان مجلس إدارة النقابة تلقي ببالغ الحزن والاسي نبأ حادث سقوط الطائرة الاثيوبية المتجهة من أديس أبابا إلي نيروبي، وعلي متنها 3 من الباحثين بمركزي البحوث الزراعية والصحراء، نحتسبهم عند الله من شهداء العلم، مشيرا إلي أن النقابة سوف تقيم حفل تأبين للأعضاء الثلاثة، بعد إجراء كافة الترتيبات اللازمة لعقد حفل التأبين ضمن دور النقابة في حماية أعضاءها والإشادة بدورهم في البحوث العلمية وتطوير القطاع الزراعي.
 
 

 


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