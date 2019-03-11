الزراعة تعقد ورشة عمل حول دور الحديقة النباتية فى تحقيق التنمية الزراعية بأسوان

كتب عز النوبى

ينظم معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية بالتعاون مع جامعة أسوان، غدا الثلاثاء، ورشة عمل حول دور الحديقة النباتية بأسوان فى التنمية الزراعية والبيئية بمحافظة أسوان، تحت رعاية الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان.

وقال الدكتور عبدالعزيز الطويل، وكيل معهد بحوث البساتين للإرشاد والتدريب، إن الجلسة الافتتاحية للورشة سيتم عقدها بحضور اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، والدكتور عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية للإرشاد والتدريب، والدكتور محمد عبد السلام جبر مدير معهد بحوث البساتين، والدكتورة إيمان سالم مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية.

وأشار الطويل إلى، أنه سيتم على هامش ورشة العمل تنظيم معرض لمنتجات معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية المختلفة، من زيت زيتون، ومربات، وعصائر وعسل، ومخبوزات، ومستخلصات النباتات الطبية والعطرية، ومنتجات الألبان.

واوضح أنه سيتم أيضا على هامش الورشة توقيع بروتوكول تعاون بين معهد بحوث البساتين وجامعة أسوان، للمساهمة فى تحقيق تنمية زراعية بيئية شاملة في المحافظة، من خلال الحديقة النباتية التى تتبع المعهد، لافتا إلى أنه سيتم ايضا مناقشة اهمية التشجير بالجوجوبا فى تحقيق التنمية الزراعية.

وقال وكيل معهد البساتين، إنه سيتم الحديث خلال ورشة العمل حول أهمية الاستفادة من التمور منخفضة الجودة فى تصنيع الأغذية، خلال محاضرة للدكتورة إيمان سالم مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية.

وأشار الطويل، إلى أنه سيتم عقب ورشة العمل إطلاق وتدشين مبادرة تشجير محافظة اسوان ب100 الف شجرة مثمرة، بالتعاون بين المحافظة ووزارة الزراعة ممثلة فى مركز البحوث الزراعية، وعدد من المؤسسات الخدمية والمجتمعية.