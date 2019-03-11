الرئيس الفرنسى يزور جيبوتى وإثيوبيا وكينيا لمدة 4 أيام

باريس (أ ش أ)

يبدأ الرئيس الفرنسى إيمانويل ماركون اليوم الاثنين، جولة فى 3 دول تقع فى شرق أفريقيا، وتستمر 4 أيام .

وذكر راديو "لإرنسا الدولى" أن الجولة تشمل زيارة جيبوتى وإثيوبيا وكينيا، موضحا أنها ستبدأ بزيارة جيبوتى مساء؛ لزيارة القاعدة العسكرية الفرنسية الأكبر فى العالم .

وأضاف أنه سيزور كلا من إثيوبيا وكينيا -وهما اثنان من أكثر الدول اكتظاظا بالسكان والديناميكية فى القارة السمراء، وبعد أن باتت تثير اهتمام قوى كبرى أخرى خاصة الصين-، مضيفا أن الجولة تعد أطول جولة للرئيس ماكرون منذ بداية أزمة "السترات الصفراء" فى فرنسا، حيث خفف كثيرا من أجندته الدولية .

وأكد الراديو أن الرئيس الفرنسى لم يرغب فى إلغاء هذه الجولة؛ لكونه يسعى لتعزيز النفوذ الفرنسى فى دولتين ناطقتين باللغة الإنجليزية، وهما إثيوبيا وكينيا.

ومن المقرر أن يتوجه الرئيس الفرنسى غدا الثلاثاء، إلى إثيوبيا فى زيارة تستمر يومين، وذلك فى الوقت الذى تدخل فيه البلاد فى حالة حداد على ضحايا الطائرة المنكوبة بوينج 737، حيث سيزور بلدة "لاليبيلا" المعروفة بكنائسها المنحوتة فى الصخر، والبالغ عددها 15 كنيسة، والتى تعود إلى القرن الثالث عشر، وبذلك يكون الرئيس ماكرون أول رئيس فرنسى يزور هذه المنطقة المهمة بالنسبة للمسيحية والمصنفة جزءا من التراث العالمى من قبل منظمة اليونيسكو .

كما سيلتقى الرئيس ماكرون خلال زيارته لإثيوبيا الرئيسة "ساهلى ويرك زويدى"، ورئيس الوزراء "آبى أحمد"، كما سيزور مقر الاتحاد الإفريقى، ليثير مسألة التعاون فى مجال المدينة المستدامة.

وفى ختام زيارته إلى إثيوبيا، ينطلق الرئيس الفرنسى ماكرون إلى العاصمة الكينية نيروبى، ليتلقى بالرئيس الكينى "أوهورو كنياتا"، حيث من المتوقع أن يبحثا مسألة تمويل قوة الاتحاد الإفريقى فى الصومال التى تقاتل المتمردين المتطرفين فى تنظيم حركة الشباب، والتى تشارك فيها قوات كينية.

ومن المقرر أيضا أن يبحث الرئيسان مسألة المشاريع المشتركة للبنية التحتية للنقل- قبل عشاء رسمي- كما سيشارك الرئيس الفرنسى فى قمة "كوكب واحد" التى تنظمها جمعية الأمم المتحدة للبيئة.