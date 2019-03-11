الرئيس الجزائرى ينهى مهام رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية العليا لمراقبة الانتخابات

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أنهى الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة، مساء اليوم الاثنين، مهام رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وذلك عقب قراره بتأجيل الانتخابات الرئاسية.

وذكرت الرئاسة الجزائرية - فى بيان اليوم - "أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وقع اليوم الاثنين مرسوما رئاسيا ينهى مهام رئيس الهيئة الوطنية العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال والأعضاء المعينين بذات الهيئة".

وكان عبد العزيز بوتفليقة أعلن، خلال رسالة للشعب الجزائري في وقت سابق اليوم، تأجيل الانتخابات الرئاسية وعدم ترشحه لولاية خامسة.