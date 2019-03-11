video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 11 مارس 2019 10:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس الجزائرى ينهى مهام رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية العليا لمراقبة الانتخابات

الإثنين، 11 مارس 2019 09:16 م
الرئيس الجزائرى ينهى مهام رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية العليا لمراقبة الانتخابات الرئيس الجزائرى بوتفليقة
أ ش أ
إضافة تعليق

أنهى الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة، مساء اليوم الاثنين، مهام رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وذلك عقب قراره بتأجيل الانتخابات الرئاسية.

وذكرت الرئاسة الجزائرية - فى بيان اليوم - "أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وقع اليوم الاثنين مرسوما رئاسيا ينهى مهام رئيس الهيئة الوطنية العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال والأعضاء المعينين بذات الهيئة".

وكان عبد العزيز بوتفليقة أعلن، خلال رسالة للشعب الجزائري في وقت سابق اليوم، تأجيل الانتخابات الرئاسية وعدم ترشحه لولاية خامسة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بوتفليقة يؤجل انتخابات الرئاسة الجزائرية ويعلن عدم الترشح (تحديث)

استقالة رئيس الوزراء الجزائرى أحمد أويحيى

تعيين نور الدين بدوى رئيسا جديدا لوزراء الجزائر

الجزائر

مرسوم رئاسي

هيئة

مراقبة الانتخابات

سياسة




لا تفوتك
أول صور للفريق كامل الوزير بالزي المدني خلال أدائه اليمين وزيراً للنقل

أول صور للفريق كامل الوزير بالزي المدني خلال أدائه اليمين وزيراً للنقل

الأرصاد: غدا ذروة الارتفاع بدرجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة تسجل 27 درجة

الأرصاد: غدا ذروة الارتفاع بدرجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة تسجل 27 درجة

أجور المصريين ترتفع خلال 3 شهور.. زيادة رواتب العاملين فى 10 قطاعات بنسب تتراوح من 2.5 - 26.5% أبرزها العقارات والكهرباء.. الهيئات الدولية تضاعف أجورها مرة ونصف.. و 3.3 ألف جنيه المتوسط الأعلى للراتب الشهرى

أجور المصريين ترتفع خلال 3 شهور.. زيادة رواتب العاملين فى 10 قطاعات بنسب تتراوح من 2.5 - 26.5% أبرزها العقارات والكهرباء.. الهيئات الدولية تضاعف أجورها مرة ونصف.. و 3.3 ألف جنيه المتوسط الأعلى للراتب الشهرى

صور.. القوات المسلحة تعلن القضاء على 46 تكفيريا وتدمير 15وكرا للعناصر الإرهابية وسط وشمال سيناء.. تفجير 204 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف القوات.. اكتشاف وتدمير 244 فدانا لنبات الخشخاش و2 طن من البانجو المخدر

صور.. القوات المسلحة تعلن القضاء على 46 تكفيريا وتدمير 15وكرا للعناصر الإرهابية وسط وشمال سيناء.. تفجير 204 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف القوات.. اكتشاف وتدمير 244 فدانا لنبات الخشخاش و2 طن من البانجو المخدر

الحكومة تعلن تنفيذ 17 برنامجا لتأهيل الشباب لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر

الحكومة تعلن تنفيذ 17 برنامجا لتأهيل الشباب لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر

التعليم تؤكد انتهاء اختبارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة خلال 48 ساعة

التعليم تؤكد انتهاء اختبارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة خلال 48 ساعة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة