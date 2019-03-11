video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 11 مارس 2019 07:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الحوثيون ينفذون مذابح ضد المدنيين شمال اليمن

الإثنين، 11 مارس 2019 05:49 م
الحوثيون ينفذون مذابح ضد المدنيين شمال اليمن الحوثيون
أ ش أ
إضافة تعليق

ارتفعت حصيلة ضحايا هجوم ميليشيا الحوثى الانقلابية على قبائل "الحجور " فى حجة - شمال اليمن - إلى واحد وأربعين شخصا ما بين قتيل وجريح ، بينهم نساء وأطفال.

ونقلت قناة " العربية " الإخبارية عن مصادر وصفتها ب" المطلعة" اليوم الإثنين ، قولها ، إن من بين القتلى 12 سيدة من عائلة واحدة ، وثمان نساء من أسرة أخرى ، وأن من بين القتلى أطفالا تتراوح أعمارهم ما بين شهر واحد وثلاثة عشر عاما.

ولفتت المصادر إلى أن الميليشيا نفذت أيضا إعدامات جماعية بعضها داخل البيوت فى "كشر".

وكانت مصادر يمنية قد أفادت، فى وقت سابق اليوم، بأن اثنين وعشرين مدنيا معظمهم من النساء قتلوا على يد ميليشيا الحوثى فى مديرية "كشر" بمحافظة "حجة".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليمن والوكالة الأمريكية للتنمية يبحثان دعم مجالات إعادة الإعمار المستقبلية

اليمن: قتلى وجرحى للحوثيين فى ضربات للتحالف العربى بمحافظة حجة

قرقاش: جريفيث يدرك أن الحوثيين يعرقلون الحل السياسى فى اليمن

التحالف ينفذ ضربات جوية ضد ميلشيات الحوثى بمحافظة حجة شمال اليمن

مقتل وإصابة 279 مدنيا جراء اعتداءات ميليشيا الحوثى على قبائل حجور شمال اليمن

مقتل 200 حوثى بغارات جوية للتحالف العربى فى "كشر" شمال غربى اليمن

الحوثيون

أخبار عربية

اليمن

أخبار اليمن




لا تفوتك
أول صور للفريق كامل الوزير بالزي المدني خلال أدائه اليمين وزيراً للنقل

أول صور للفريق كامل الوزير بالزي المدني خلال أدائه اليمين وزيراً للنقل

الأرصاد: غدا ذروة الارتفاع بدرجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة تسجل 27 درجة

الأرصاد: غدا ذروة الارتفاع بدرجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة تسجل 27 درجة

أجور المصريين ترتفع خلال 3 شهور.. زيادة رواتب العاملين فى 10 قطاعات بنسب تتراوح من 2.5 - 26.5% أبرزها العقارات والكهرباء.. الهيئات الدولية تضاعف أجورها مرة ونصف.. و 3.3 ألف جنيه المتوسط الأعلى للراتب الشهرى

أجور المصريين ترتفع خلال 3 شهور.. زيادة رواتب العاملين فى 10 قطاعات بنسب تتراوح من 2.5 - 26.5% أبرزها العقارات والكهرباء.. الهيئات الدولية تضاعف أجورها مرة ونصف.. و 3.3 ألف جنيه المتوسط الأعلى للراتب الشهرى

صور.. القوات المسلحة تعلن القضاء على 46 تكفيريا وتدمير 15وكرا للعناصر الإرهابية وسط وشمال سيناء.. تفجير 204 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف القوات.. اكتشاف وتدمير 244 فدانا لنبات الخشخاش و2 طن من البانجو المخدر

صور.. القوات المسلحة تعلن القضاء على 46 تكفيريا وتدمير 15وكرا للعناصر الإرهابية وسط وشمال سيناء.. تفجير 204 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف القوات.. اكتشاف وتدمير 244 فدانا لنبات الخشخاش و2 طن من البانجو المخدر

الحكومة تعلن تنفيذ 17 برنامجا لتأهيل الشباب لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر

الحكومة تعلن تنفيذ 17 برنامجا لتأهيل الشباب لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر

التعليم تؤكد انتهاء اختبارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة خلال 48 ساعة

التعليم تؤكد انتهاء اختبارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة خلال 48 ساعة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة