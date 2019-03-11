الجيش الكورى الجنوبى: نتابع عن كثب جميع التحركات فى الشمال

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أكدت هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية، اليوم /الاثنين/، أنها تتابع وتراقب عن كثب جميع تحركات كوريا الشمالية مع الأخذ فى عين الاعتبار إمكانية استعدادها لإطلاق صاروخ.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن مدير الإعلام للهيئة المقدم كيم جون - راك قوله - ردا على سؤال يتعلق بتحركات الشمال فى موقع إطلاق الصواريخ فى دونجتشانج - رى ومجمع سانأم - دونج لتطوير الصواريخ - "الجيش بالتنسيق مع القوات الأمريكية يتابع ويراقب عن كثب تحركات كوريا الشمالية".

وسبق أن ذكرت السلطات الاستخباراتية العسكرية أنه من السابق للأوان اعتبار أن تلك التحركات، التى تشير الى إعادة البناء فى موقع إطلاق الصواريخ فى دونجتشانج - رى، والتى بدأت قبل عقد لقاء القمة الكورى الشمالى والأمريكى الثانى فى هانوى يومى 27 و28 فبراير الماضى، بأنها تحركات لاستعداد الشمال لإطلاق صاروخ.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع تشوى هيون-سو حول تحركات الشمال "إن الجيش يقوم بتحليلها من مختلف الاتجاهات".