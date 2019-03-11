الجارديان: زعيم حركة طالبان كان يعيش قريبا من القواعد الأمريكية بأفغانستان

كتبت رباب فتحى

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن زعيم حركة طالبان الملا عمر كان يعيش على مسافة قريبة من قواعد الولايات المتحدة فى أفغانستان منذ سنوات، وقامت القوات الأمريكية حتى بتفتيش المنزل الذى كان يختبئ فيه، لكنها فشلت فى العثور على غرفة سرية بنيت له، بحسب كتاب جديد.

ويكشف الكتاب فشلا محرجا للاستخبارات الأمريكية، التى وضعت مكافأة قدرها 10 ملايين دولار على رأس عمر بعد هجمات 11 سبتمبر فى الولايات المتحدة. واقترح المسئولون مرارا وتكرارا أنه مثل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، كان يختبئ فى باكستان ومات هناك.

كما يدعم الكتاب رواية طالبان الخاصة بالحركة، إذ يكشف عن كيفية تسليم عمر الزعامة بشكل عملى إلى نوابه فى عام 2001، رغم أنهم كانوا يعتبرونه زعيما لبقية حياته ، وحتى بعد عامين من وفاته فى عام 2013 .

وبينما تم متابعة التصريحات الصادرة باسمه فى جميع أنحاء العالم، كان يعيش الملا عمر فى حبس اختيارى حيث كان يرفض جميع الزيارات عائلته، وكان يملأ دفاتر الملاحظات بأحرف لغة مخترعة حتى لا يعلم أحدا ما يكتب، ويختبئ أحيانا من الدوريات الأمريكية فى أنفاق الرى.

وكشف كتاب "البحث عن عدو" للصحفية والكاتبة الهولندية، بيت دام، التى عملت فى أفغانستان منذ عام 2006 واستغرقت 5 سنوات لكتابة هذه السيرة الذاتية التى نشرت الشهر الماضى باللغة الهولندية، أن عمر كان يستمع بانتظام إلى نشرات أخبار البشتون في بي بي سي ليلا، لكنه نادرا ما علق على أخبار العالم الخارجى، حتى عندما علم بوفاة بن لادن، الرجل الذى أدى هجومه على الولايات المتحدة إلى نهاية حكم طالبان.

ونشرت "دام" سابقا كتابا عن صعود الرئيس الأفغانى السابق حامد كرزاى إلى السلطة. وفى بحثها عن عمر، زارت أجزاء من البلاد يسيطر عليها المتمردون وأجرت مقابلات مع مسئولين حكوميين أفغان وبعض كبار أعضاء حركة طالبان، بما فى ذلك الرجل الذى أخفى عمر، وقام بحمايته وإطعامه حتى وفاته.