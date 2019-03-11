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التموين: خصم فرق الأسعار من الشركات الموردة حال البيع لتجار أقل من الوزارة

الإثنين، 11 مارس 2019 06:08 م
التموين: خصم فرق الأسعار من الشركات الموردة حال البيع لتجار أقل من الوزارة على المصيلحى - وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب عبد اللطيف صبح
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أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تشكيل لجنة مشتريات مركزية فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لشراء أفضل السلع بأرخص الأسعار لصالح 5000 فرع تموينى.

 

وأوضح المصيلحى، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم، أنه أصدر توجيها وزاريا بخصم فرق الأسعار من الشركات التى تورد السلع للوزارة فى حال قيامها ببيع السلع للتجار بأسعار أقل من السعر الذى حصلت عليه الوزارة، قائلا "لابد أن  تحصل الوزارة على أرخص الأسعار باعتبارها عميل كبير".

 

وكشف أيضا عن قرار وزارى آخر، يقضى بمتابعة إيرادات ومصروفات الفروع التابعة لشركات الوزارة، على أن تكون نسبة الحوافز متماشية مع الإيرادات.


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على المصيلحى

وزير التموين

لجنة الشئون الاقتصادية

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