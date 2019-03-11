"التضامن": 79% من الجرائم سببها المخدرات.. وسن التعاطى وصل لـ 9 سنوات

كتب محسن البديوى

قال إبراهيم عسكر مدير البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان التابع لوزارة التضامن، إن نسبة تعاطى المخدرات فى مصر وصلت لـ 10.4%، تنقسم لتعاطى تجريبى ومتقطع ومستمر، وكل هذا تسبب وجود مشاكل اجتماعية وانحرافات أخلاقية كثيرة، بجانب العديد من أشكال العنف.

وذكر خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على شاشة "الحياة"، أن 79% من الجرائم التى تم ارتكابها كانت بسبب تعاطى المواد المخدرة، موضحًا أن سن التعاطى نزل لـ 9 و 10 سنوات.

وأشار إلى أن نسبة تعاطى السائقين للمخدرات على الطرق السريعة، انخفض من 24% عام 2015 إلى 12% العام الماضى.

بدورها أكدت الدكتورة ايناس الجعفراوى مقررة المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان، على أهمية وضرورة تفعيل الشق التأديبي والتوسيع من سلطات النيابة الإدارية.

وقالت، إن ظاهرة تعاطى المخدرات بحاجة إلى وقفة جادة ورد قوى، وهناك الكثير من المواد المخدرة، وخاصة المخدرات المكونة من المواد التصنيعية التى تحمل أضرارًا أكبر من المخدرات الطبيعية.

وأضافت أن "المخدرات" قضية إجراءات وتستغرق وقتا كبيرا للبت فيها، ولذا لا بد من تفعيل الشق التأديبى والإدارى من خلال زيادة قدرات وسلطات النيابة الإدارية، مضيفة:"الفصل بمثابة إعدام إدارى، حيث يؤثر على الموظف المفصول وعائلته، ولذا لا بد من ضوابط وسند تشريعى يطبق على الوزارات جميعًا".

وأشارت إيناس الجعفراوى، إلى أن الحشيش من أسهل المواد التي يتم اكتشافها، موضحة أن المخدرات تضر الجسم والعقل، والإدمان مرض مزمن انتكاسى يصيب العقل.