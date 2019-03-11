البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات مصرية وعربية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 15085 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 2456 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 19228 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 708 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 1793 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 486 نقطة.