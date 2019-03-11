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الإثنين، 11 مارس 2019 12:47 م
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البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات مصرية وعربية

الإثنين، 11 مارس 2019 12:15 م
البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات مصرية وعربية البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.
  
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 15085 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 2456 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 19228 نقطة.
 
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 708 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 1793 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 486 نقطة.
 

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