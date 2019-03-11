استجابة لـ"اليوم السابع".. التضامن توجه فريق التدخل السريع لإنقاذ عجوز بالجيزة

كتب مدحت وهبة وشيماء حمدى

فى استجابة سريعة لـ"اليوم السابع" حول ما تم نشره ظهر اليوم على الموقع الاليكترونى فى خدمة صحافة المواطن تحت عنوان "احنا معاك".. عجوز مشرد بشارع النيل أسفل كوبرى أكتوبر فى الجيزة" وجهت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى فريق التدخل السريع بالتوجه فورا إلى مكان الشخص العجوز، حيث تعامل الفريق مع الحالة.

وتبين أنه يدعى أحمد عبد المنعم 60 عاما وهو من منطقة الجبل الأصفر بالمرج وغير متزوج ولا يوجد معه أى أوراق ثبوتية وقد رفض محاولات الفريق بالانتقال لأحد دور الرعاية الاجتماعية، حيث طالب الفريق بأن يذهب معهم بعد يومين ويقوم فريق التدخل السريع حاليا بمحاولات لإقناعه للانتقال معهم لتلقى أوجه الرعاية فى إحدى دور الرعاية .

وكان أحد القراء ويدعى حسن منصور قد أرسل لخدمة صحافة المواطن صورة توضح وجود عجوز مشرد يفترش مقعد فى طريق جمال عبد الناصر (النيل) أسفل كوبرى أكتوبر بالجيزة.











