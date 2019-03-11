ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود سهم إعمار مولز

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.23% رابحاً عدد 5.83 نقطة، ليصل إلى مستوى 2583.97 نقطة.

بلغت أحجام التداول، بمستهل تعاملات اليوم 44.9 مليون سهم، محققة ما قيمته 69.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 1041 صفقة لـ 27 سهما، وارتفعت 9 أسهم، فيما انخفض 12 سهما، واستقر 6 أسهم.

وارتفعت 4 قطاعات على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.19%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.72%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.55%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.15%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 2.18%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.36%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.24%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.02%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دار التكافل بنسبة 2.48%، ثم شركة إعمار مولز بنسبة 2.38%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة أمانات القابضة بنسبة 3.52%، ثم الشركة أملاك للتمويل بنسبة 3.05%.