video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 11 مارس 2019 11:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود سهم إعمار مولز

الإثنين، 11 مارس 2019 10:56 ص
ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود سهم إعمار مولز بورصة دبى
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.23% رابحاً عدد 5.83 نقطة، ليصل إلى مستوى 2583.97 نقطة.
 
بلغت أحجام التداول، بمستهل تعاملات اليوم 44.9 مليون سهم، محققة ما قيمته 69.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 1041 صفقة لـ 27 سهما، وارتفعت 9 أسهم، فيما انخفض 12 سهما، واستقر 6 أسهم.
 
 
وارتفعت 4 قطاعات على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.19%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.72%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.55%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.15%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 2.18%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.36%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.24%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.02%.
 
 
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دار التكافل بنسبة 2.48%، ثم شركة إعمار مولز بنسبة 2.38%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة أمانات القابضة بنسبة 3.52%، ثم الشركة أملاك للتمويل بنسبة 3.05%.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تراجع بورصة دبى بختام التعاملات بضغوط هبوط 6 قطاعات

تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط شبه جماعى للقطاعات

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

بورصة دبى

سوق دبى المالى

دبى




لا تفوتك
الإخوانى بهجت صابر ينقلب على قيادات الإرهابية: "شوية طرطير ومرتزقة".. ويفضح أيمن نور وعمرو عبد الهادى وآيات عرابى: الإخوان تنفق عليهم.. ومحمود حسين حجز لهم غرف 5 نجوم فى اسطنبول.. ويؤكد: البرادعى آخره التغريد

الإخوانى بهجت صابر ينقلب على قيادات الإرهابية: "شوية طرطير ومرتزقة".. ويفضح أيمن نور وعمرو عبد الهادى وآيات عرابى: الإخوان تنفق عليهم.. ومحمود حسين حجز لهم غرف 5 نجوم فى اسطنبول.. ويؤكد: البرادعى آخره التغريد

صورة بألف كلمة.. السيسى يقبل يد والدة شهيدين بالقوات المسلحة

صورة بألف كلمة.. السيسى يقبل يد والدة شهيدين بالقوات المسلحة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة