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الإثنين، 11 مارس 2019 02:16 م
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ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك

الإثنين، 11 مارس 2019 12:54 م
ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك بورصة البحرين - ارشيفية
كتب هانى الحوتى
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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.04% رابحاً عدد  0.51 نقطة ليغلق عند مستوى 1406.34 نقطة.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 4.6 مليون سهم، بقيمة قدرها 1.3 مليون دينار بحرينى.
 
وقاد الارتفاع قطاع البنوك التجارية بنسبة 7.69% مدفوعاً بسهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 2.11%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.83%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 2.21% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.92%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.12% بضغوط هبوط سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 1.27%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.62%.
 

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