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ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية لـ15 ألف نقطة بمستهل التعاملات

الإثنين، 11 مارس 2019 10:28 ص
ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية لـ15 ألف نقطة بمستهل التعاملات البورصة المصرية - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 15008 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 2446 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 19112 نقطة.
 
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 708 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 1790 نقطة.
 
 
 
 

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