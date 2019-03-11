اختتام فعاليات مؤتمر المجلس العالمى للمطارات فى مدينة الأقصر

اختتمت اليوم الاثنين، فعاليات مؤتمر المجلس العالمى للمطارات لقارة أفريقيا الذى أقيم بمدينة الأقصر تحت رعاية الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى والتي بدأت منذ يوم 4 مارس الجارى، وشهد المؤتمر إقبالاً من المشاركين من المطارات الإفريقية والمنظمات الدولية بما يؤكد على دور مصر الريادى في عالم المطارات والنقل الجوى.

وأسفرت جلسات المؤتمر على نتائج مثمرة وتوصيات إيجابية والتي نصت على تعزيز التعاون بين المطارات ومنظمات الطيران العالمية وشركاء الأعمال لتوفير أنظمة نقل جوي آمنة وعلى درجة عالية من الكفاءة وتعظيم مساهمة المطارات والنقل الجوى الإقليمي فى التنمية الإقتصادية للدول الإفريقية، وتطوير وإدارة الإيرادات الغيرملاحية، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات الفاعلة الإقليمية المعنية بالصناعة لتحسين إيرادات الأسواق الحرة في إفريقيا ووضع التصور العام لها على الصعيدين الإقليمي والدولي والسعى نحو مرونة التشريعات واللوائح المحلية والإقليمية لصالح مشغلي المطارات في إفريقيا.

كما أوصت الجلسات بمطالبة المطارات الإفريقية بالتعاون مع القطاع الخاص والقطاع الحكومي بنظام المشاركة لتصميم وإنشاء المطارات بنظام الـ BOT و PPP (Public-Private -Partner ship ) لتعزيز الإيرادات التجارية للمطارات وتعظيم العوائد غير الملاحية لدعم التنمية الإقتصادية المستدامة للمطارات وتنمية الإيرادات غير الملاحية للمساعدة في تطوير وتنمية المطارات وتحديث البنية الأساسية مع التأكيد على أهمية التعاون بين المطارات وشركات الطيران الإفريقية لتحقيق نمو الحركة الجوية وحركة شحن البضائع والتعاون مع شركات الطيران لتحويل المطارات إلى مراكز تجمع عالمية لنقل الركاب وشحن البضائع (HUB) وتبنى مفاهيم مدن المطارات والتوسع في إنشائها حول المطارات وأن تكون تلك المدن (الايربورت سيتي) القوة المحركة للتنمية الإقليمية.

كما طالب المؤتمر المطارات الإفريقية بالتنسيق مع كافة الجهات للارتقاء بمستوى الإجراءات الأمنية بالمطارات وتحقيق أفضل الخدمات لراحة الركاب وتعزيز السلامة والأمن في جميع المطارات، وكذا سرعة تطوير مناطق الأسواق الحرة والمطاعم والكافيتريات ومساحات الاستغلال التجارى ومناطق الامتياز الممنوحة للشركات المحلية والعالمية وطرح الأفكار الجديدة لمشروعات مدن المطارات مما يسهم في زيادة عائدات المطارات وتقديم خدمات أفضل للركاب المتعاملين داخل المطار.

كما قدم رئيس وأعضاء المجلس الشكر والتقدير إلى وزارة الطيران المدنى والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية لاستضافة اجتماع المجلس الدولى للمطارات (ACI ) أفريقيا 2019 والمؤتمر واللجان المصاحبة له بمدينة الأقصر عاصمة السياحة.