إقبال كبير فى حملة التبرع بالدم بتجارة الزقازيق فى يومها الأول

الشرقية - حمدى عبد العظيم

نظمت كلية التجارة بجامعة الزقازيق، حملة التبرع بالدم، اليوم الإثنين، حيث شهدت الحملة إقبالاً كثيفاً من الطلاب، يتقدمهم الدكتور هلال عفيفي عميد الكلية، و الدكتور أحمد عناني نائب منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة .

وقال الدكتور هلال عفيفي عميد الكلية، أن حصيلة التبرع بلغت أكثر من 50 كيسا خلال الساعات الأولي من بدء الحملة، التي ينظمها اتحاد طلاب الكلية، تحت شعار "قطرات من دمك تنقذ حياة غيرك" والتى تستمر على مدى أسبوع .

وزار خالد عبد الباري رئيس جامعة الزقازيق مقر الحملة، وتفقد أعمال التبرع بالدم، مشيدا بإقبال الطلاب الذي يؤكد علي قيمة العطاء لديهم والحس الإنساني، مؤكدا أن الدم سيتم التبرع بها لبنك الدم بمستشفي الاحرار، والمستشفيات الجامعية.