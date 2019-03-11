إحالة 3 مسئولين بمستشفى بنها للتأديب فى مصرع 7 أشخاص إثر سقوط مصعد

كتب عبد الله محمود

أمرت النيابة الإدارية، بإحالة 3 من المختصين بمستشفى بنها الجامعى لمجلس التأديب بجامعة بنها ،وفقاً لأحكام قانون تنظيم الجامعات، وهم كلٍ من مديرة الإدارة الهندسية بمستشفى بنها الجامعى سابقاً، مهندسة إلكترونيات بمستشفى بنها الجامعي، فنى صيانة بمستشفى بنها الجامعي.

جاء القرار، على خلفية الإهمال الجسيم الذى ترتب عليه سقوط مصعد مستشفى بنها الجامعى مما أدى لمصرع 7 أشخاص وإصابة 2 آخرين.

وباشرت نيابة بنها الإدارية تحقيقاتها فى القضية رقم ٢١٩ لسنة ٢٠١٨ بمعرفة أحمد سمير – رئيس النيابة بإشراف المستشار / عمرو الخرجاوى – مدير النيابة بناءً على ما ورد إليهم من بلاغ مركز معلومات النيابة الإدارية بشأن ما نشر بجريدة اليوم السابع تحت عنوان "عدم الصيانة الدورية سبب انهيار مصعد مستشفى جامعة بنها والذى نتج عنه وفاة سبعة أشخاص وإصابة أثنين أخرين .

كان وزير القوى العاملة قد تلقى تقريراً عاجلاً من الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، وأكد التقرير إنه تم التفتيش على المستشفى سابقاً من قبل الإدارة المختصة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية، وتم تحرير محضر سلامة وصحة مهنية ضد المنشأة، كما تتضمن عدم وجود أى تقارير فحص للمصاعد أو الصيانة الدورية لها.

وكشفت التحقيقات عن إهمال المتهمين آنفى الذكر فى صيانة مصعد الجراحة بمستشفى بنها الجامعى على نحو عرض المواطنين والعاملين بالمستشفى للخطر، مما تسبب فى سقوط المصعد، إذ أسفرت التحقيقات أن انهيار المصعد كان نتيجة لعدم وجود أحد أحبال الجر، وانقطاع حبل أخر، وعدم عمل جهاز منظم السرعة ، وذلك نتيجة الإهمال الجسيم، وسوء الصيانة الذى ترتب عليه سقوط المصعد، مما أدى لوفاة 7 أشخاص، وإصابة 2 أخرين .

كما كشفت التحقيقات عن عدم قيام -المتهم الثالث -بصفته فنى الصيانة بالمستشفى فى تقنين أوضاع المصاعد واستيفاء الاشتراطات، بتقديم طلب بترخيص المصاعد خلال المواعيد المقررة قانوناً

وبناءً عليه قامت النيابة، بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ فى حدود اختصاصه، وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين لمجلس تأديب جامعة بنها وفقاً لأحكام قانون تنظيم الجامعات.