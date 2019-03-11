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"أوقاف أسوان": خطة دعوية بالمدارس ومراكز الشباب لمواجهة الفكر المتطرف

الإثنين، 11 مارس 2019 04:03 م
"أوقاف أسوان": خطة دعوية بالمدارس ومراكز الشباب لمواجهة الفكر المتطرف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
أسوان - ندى سليم
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قال الشيخ محمود قناوى، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة أسوان، إن المديرية وضعت خطة دعوية تنطلق من شهر مارس الجارى، وحتى شهر رمضان الكريم، والتى تستهدف تشكيل عده قوافل دعوية بمراكز الشباب والمدارس والمساجد الكبرى، على أن تغطى تلك القوافل كافة الإدارات بنطاق المحافظة 

وأوضح وكيل الوزارة، فى تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن عمل القوافل الدعوية سيقوم على عقد ندوات دينية يترأسها عدد من الأئمة المعتمدين لدى الوزارة، وتناقش هذه الندوات مواجهة الفكر المتطرف، والسلوكيات العامة والاخلاقيات التى لابد أن يتحلى بها المسلم، فضلا عن أهمية النظافة العامة والبعد عن تعاطى المخدرات، والاسترشاد فى استهلاك المياه والكهرباء.

 

 


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