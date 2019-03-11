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أنور قرقاش: الدور الإماراتى فى اليمن تاريخى ومشرف

الإثنين، 11 مارس 2019 09:14 ص
أنور قرقاش: الدور الإماراتى فى اليمن تاريخى ومشرف الدكتور أنور قرقاش
كتب ـ محمد عبد العظيم
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أشاد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، بدور بلاده فى حل الأزمة اليمنية، مؤكدا أن دور الإمارات تاريخى ومشرف وشجاع.

وقال "أنور قرقاش: "الدور الإماراتي في اليمن تاريخي ومشرف وشجاع، موقف دولة المواقف واستجابة فورية لدعوة خادم الحرمين في عاصفة الحزم ومساهمة في دعم موقف الشرعية وتقويض الانقلاب الحوثي، دور ساهمت فيه الامارات بالإرادة السياسية والرجال والمال، هذا هو المختصر المفيد".

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ويتعرض أكثر من 4 ملايين امرأة و6 ملايين طفل فى اليمن، لأزمة إنسانية قاسية جراء الانتهاكات الحوثية المستمرة لحقوق الإنسان حيث أصبحت الأوضاع الإنسانية أكثر صعوبة ومرارة.

 

 

 


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