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الإثنين، 11 مارس 2019 02:15 م
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أسهم بوينج تنزل 10% بعد تحطم ثانى طائراتها من طراز 737 ماكس 8

الإثنين، 11 مارس 2019 12:59 م
أسهم بوينج تنزل 10% بعد تحطم ثانى طائراتها من طراز 737 ماكس 8 طائرة من طراز بوينج
رويترز
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نزلت أسهم بوينج نحو 10% فى التعاملات المبكرة اليوم الاثنين بعد أن أوقف عدد من شركات الطيران استخدام الطائرات من طراز بوينج 737 ماكس 8 الجديد بعد ثانى حادث تحطم للطائرة فى 5 أشهر فحسب.

وإذا استمرت حركة سهم أكبر شركة صناعة طائرات في العالم خلال ساعات التداول العادية ستكون أكبر هبوط لسهم بوينج فى نحو‭‭ ‬‬عقدين ليتوقف الاتجاه الصعودى الذى أدى لزيادة قيمة السهم لثلاثة أمثال فى أكثر قليلا من 3 أعوام إلى مستوى قياسى عند 446 دولارا الاسبوع الماضى.

وكانت طائرة من طراز بوينج 737 ماكس 8 تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية قد تحطمت بعد من إقلاعها أمس الأحد فى طريقها من أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبى مما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 157 شخصا. وتحطمت طائرة من الطراز ذاته تابعة لشركة ليون إير قبالة ساحل إندونيسيا فى أكتوبر مما أودى بحياة كل من كانوا على متنها وعددهم 189 شخصا.

وفقد سهم بوينج 12% فى الأسابيع التالية لتحطم طائرة شركة ليون إير العام الماضى ولكنه عوض جميع خسائره وأكثر وجرى تداول السهم بانخفاض 9% عند 384.51 دولار بحلول الساعة 1000 بتوقيت جرينتش.

 

 


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