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وزير المالية: "الجنيه المصرى بخير ومعدل الفائدة انخفض 1%"

الأحد، 10 مارس 2019 01:00 م
وزير المالية: "الجنيه المصرى بخير ومعدل الفائدة انخفض 1%" الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتب عبد اللطيف صبح - تصوير حازم عبد الصمد
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أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن البنك المركزى المصرى حقق كل ما هو ضمن برنامج إصلاح السياسات النقدية، لافتا إلى أن أثار ذلك انعكست بشكل واضح فى الشارع على عكس ما كان يُشاع، قائلا: "الجنيه المصرى بخير، ومعدل الفائدة انخفض 1%، رغم أن خفض معدل الفائدة يؤثر على سعر الصرف".

وتابع وزير المالية: "إن لم نكن حققنا المستهدفات لما كنا صرفنا الشرائح الخمس من قرض صندوق النقد، هناك دول لم تتمكن من استكمال برامجها، وبآخر شريحة وآخر مراجعة نكون حققنا برنامج إصلاح اقتصادى بنجاح، لقد تعرضنا لنفس الضغوط التى تعرضت لها الكثير من الدول لكن تمت إدارتها بنجاح".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد الآن، لمناقشة طلب الإحاطة الموجه للدكتور محمد معيط وزير المالية، المقدم من النائب محمد أحمد فؤاد بشأن عدم وضوح خطة الحكومة في التعامل مع اشتراطات قرض صندوق النقد الدولى، فيما يتعلق بالسياسات النقدية وأسعار المحروقات وأطروحات الشركات.

 

 

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