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وزيرة الصحة: فحصنا 36.8 مليون مواطن بـ"100مليون صحة" منذ انطلاقها حتى الآن

الأحد، 10 مارس 2019 02:16 م
وزيرة الصحة: فحصنا 36.8 مليون مواطن بـ"100مليون صحة" منذ انطلاقها حتى الآن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء من مسح 6 مليون مواطن، بالمحافظات الـ 7 بالمرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، المنعقدة تحت شعار: "100 مليون صحة"، منذ انطلاق المرحلة الثالثة فى الأول من مارس الحالى وحتى ظهر اليوم الأحد.
 
وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى ان إجمالى ما تم مسحهم فى المراحل الثلاثة من "المبادرة الرئاسية"، فى الـ27 محافظة وصل إلى 36 مليون و 807 ألف مواطن، مؤكدةً أن الدولة تستهدف مسح كافة المواطنين، وصرف العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته.
 
وأضافت وزيرة الصحة أن المرحلة الثالثة شهدت منذ انطلاقها أول مارس إقبالاً منقطع النظير في نقاط المسح بالمحافظات، تخطى نسبة  163% من المستهدف اليومي بجميع المحافظات، مشيدةً بمجهودات الفرق الطبية العاملة بالمبادرة والتى استمر عمل عدد كبير منها بالمحافظات إلى ما بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، حرصًا منها على الانتهاء من مسح كافة المواطنين المترددين على المبادرة.
 
 من جانبه كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن محافظة الدقهلية سجلت أعلى إقبالا،  بتردد مليون و 580 ألف مواطن بنسبة تحقيق 238% من المستهدف اليومي، تليها محافظة الشرقية بتردد مليون و 323 ألف مواطن، ثم محافظة الجيزة مليون و62 ألف مواطن، والغربية سجلت تردد 604 ألف و 993 مواطن، ثم المنيا 742 ألف و 600 مواطن، تليها محافظة قنا بتردد 434 ألف و 372 مواطنًا، ومحافظة الوادي الجديد بتردد بلغ 78 ألفًا و 303 مواطنًا.
 
كما أوضح" مجاهد" أنه تم الإنتهاء من مسح مليون و700 ألف طالب، ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية لطلاب المرحلة الثانوية، وذلك منذ إنطلاق المبادرة وحتى الآن، مؤكدا أن من يثبت إصابته يتم صرف العلاج له بالمجان.
 
الجدير بالذكر أن غرفة عمليات المبادرة الرئاسية تتلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن 15335، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg  والذي يتضمن مراكز علاج فيروس سي والأمراض غير السارية، وجميع التحاليل والفحوصات متوفرة بمراكز العلاج بالمجان تمامًا.
 
 
 
 
 
وزيرة الصحة: المرحلة الثالثة من "100مليون صحة" فحصت 6 مليون مواطن حتى الآن
 
وزيرة الصحة: فحصنا 36.8 مليون مواطن بـ"100مليون صحة" منذ انطلاقها وحتى الآن
 
 
وزيرة الصحة : تم الإنتهاء من فحص 1.7 مليون طالب بالمرحلة الثانوية بـ" 100 مليون صحة"
 
 
كتب وليد عبد السلام 
 
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من مسح 6 مليون مواطن، بالمحافظات الـ 7 بالمرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، المنعقدة تحت شعار: "100 مليون صحة"، وذلك منذ انطلاق المرحلة الثالثة في الأول من مارس الحالي وحتى ظهر اليوم الأحد.
 
وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى ان إجمالى ما تم مسحهم فى المراحل الثلاثة من "المبادرة الرئاسية"، في الـ27 محافظة وصل إلى 36 مليون و 807 ألف مواطن، مؤكدةً أن الدولة تستهدف مسح كافة المواطنين، وصرف العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته.
 
وأضافت وزيرة الصحة أن المرحلة الثالثة شهدت منذ انطلاقها أول مارس إقبالاً منقطع النظير في نقاط المسح بالمحافظات، تخطى نسبة  163% من المستهدف اليومي بجميع المحافظات، مشيدةً بمجهودات الفرق الطبية العاملة بالمبادرة والتي استمر عمل عدد كبير منها بالمحافظات إلى ما بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، حرصًا منها على الانتهاء من مسح كافة المواطنين المترددين على المبادرة.
 
ومن جانبه كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن محافظة الدقهلية سجلت أعلى إقبالا،  بتردد مليون و 580 ألف مواطن بنسبة تحقيق 238% من المستهدف اليومي، تليها محافظة الشرقية بتردد مليون و 323 ألف مواطن، ثم محافظة الجيزة مليون و62 ألف مواطن، والغربية سجلت تردد 604 ألف و 993 مواطن، ثم المنيا 742 ألف و 600 مواطن، تليها محافظة قنا بتردد 434 ألف و 372 مواطنًا، ومحافظة الوادي الجديد بتردد بلغ 78 ألفًا و 303 مواطنًا.
 
كما أوضح" مجاهد" أنه تم الإنتهاء من مسح مليون و700 ألف طالب، ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية لطلاب المرحلة الثانوية، وذلك منذ إنطلاق المبادرة وحتى الآن، مؤكدا أن من يثبت إصابته يتم صرف العلاج له بالمجان.
 
الجدير بالذكر أن غرفة عمليات المبادرة الرئاسية تتلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن ١٥٣٣٥، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg  والذي يتضمن مراكز علاج فيروس سي والأمراض غير السارية، وجميع التحاليل والفحوصات متوفرة بمراكز العلاج بالمجان تمامًا.
 
الصحة ، 100 مليون صحة ، المحافظات  
 

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