video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 مارس 2019 05:02 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزيرة السياحة: سانت كاترين ودرب سيناء أماكن مميزة لم يكتشفها السائحون بعد

الأحد، 10 مارس 2019 03:33 م
وزيرة السياحة: سانت كاترين ودرب سيناء أماكن مميزة لم يكتشفها السائحون بعد وزيرة السياحة مع المشاركين فى الجلسة
آمال رسلان
إضافة تعليق

أكدت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط أن مصر مليئة بالأماكن السياحية الجديدة التي لم يتم اكتشافها بعد من قبل السائحين، مثل المحميات الطبيعية وسانت كاترين ودرب سيناء ونوبيع، لافتة إلى اهتمام الوزارة بالترويج لهذه المناطق وجذب المزيد من السياحة إليها، لافتة إلى الاهتمام الذي توليه الدولة لإقامة المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الجلالة ومنطقة العلمين الجديدة والتي ستكون منطقة سياحية تعمل على مدار العام.

وجاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط كمتحدثة رسمية في جلسة نقاشية وزارية نظمتها إدارة معرض برلين ITB وأدارت الجلسة وقامت ببثها قناة يورو نيوز Euronews تحت عنوان "التوسع في تطوير البنية التحتية لقطاع السياحة"، وذلك لعرض التجارب السياحية الناجحة للدول المختلفة ومنها مصر، في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية العالمية، والإصلاحات الهيكلية التى تقوم بها تلك الدول لتطبيق مفاهيم السياحة المستدامة.

وجاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في بورصة برلين السياحية ITB المنعقدة فى العاصمة الألمانية برلين في الفترة من 6-10 مارس الجارى، وضمت الجلسة وزراء سياحة تونس، وقبرص، وبنجلاديش، وموريشيوس، وكوبا، والمكسيك، ورئيس الهيئة الوطنية للسياحة بجورجيا، والمدير التنفيذى لمنظمة السياحة العالمية.

وقامت الدكتورة رانيا المشاط خلال الجلسة باستعراض المؤشرات الإيجابية التى شهدتها السياحة المصرية العام الماضى.

وأشارت إلى أن السياحة تعد من أهم الصادرات الخدمية للاقتصاد المصرى، لافتة إلى أن 70% من صادرات العالم خدمية، منها 30% صادرات سياحية، مشيرة إلى أن السياحة تعد من القطاعات الاقتصادية الأسرع نموا في الاقتصاد القومي والتي تساهم بشكل كبير فى توفير فرص العمل.

وأكدت الوزيرة على اهتمام الحكومة المصرية بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها، مشيرة إلى المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة المصرية في هذا الصدد ومنها تطوير شبكات الطرق والكبارى، لافتة إلى جهود الحكومة في تطوير وتوسيع شبكة مترو الأنفاق، ومد خطوط جديدة لربط كافة المناطق المختلفة بالعاصمة ومنها ربط المتحف المصرى الكبير بالمتاحف الاثرية الأخرى.

وأوضحت الوزيرة أن القانون المصرى أصبح الآن يتيح للقطاع الخاص المساهمة والتعاون في منظومة السكك الحديد، وأن يكون شريكا مع الحكومة في الاستثمار في هذه المنظومة، مما سيكون له أكبر الأثر في زيادة الحركة بين المحافظات من خلال الاستثمار في تطوير منظومة القطارات.

وتحدثت الوزيرة عن رؤية الوزارة التى ترتكز على تحقيق تنمية سياحية مستدامة تهدف إلي رفع القدرة التنافسية للقطاع، وقالت إن المحور الرابع لبرنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته الوزارة هو محور البنية التحتية والاستثمار، مشيرة إلى أن الوزارة ترى أن البنية التحتية للسياحة تشمل أيضا العنصر البشري، ومؤكدة أن الاستثمار في العاملين في القطاع على رأس أولويات الوزارة، لبناء عنصر بشري مؤهل لخدمة قطاع السياحة عبر التدريب الفني والمهني والمؤسسي.

 

IMG-20190310-WA0002

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رانيا المشاط: عودة للسياحة فى مصر بشكل مختلف وبرنامج طموح للإصلاحات

استثمارات وطرق ترويج مبتكرة واستهداف أسواق جديدة.. 3 قضايا على أجندة وزيرة السياحة فى برلين.. هيلتون تعلن زيادة استثماراتها فى المحروسة.. والاتفاق مع شركة عالمية لاستهداف السوق الصينى

وزيرة السياحة تعقد لقاءات رسمية مع مسئولين بالحكومة والبرلمان الألمانى

وزارة السياحة

بورصة برلين

تنشيط السياحة

رانيا المشاط




لا تفوتك
الرئيس السيسي: المشروعات القومية الجديدة لا تكلف موازنة الدولة شيئا

الرئيس السيسي: المشروعات القومية الجديدة لا تكلف موازنة الدولة شيئا

تحطم طائرة ركاب إثيوبية على متنها 157 شخصا خلال رحلة لنيروبى

تحطم طائرة ركاب إثيوبية على متنها 157 شخصا خلال رحلة لنيروبى

أشغال شاقة للمحترفين فى ملاعب العالم اليوم.. محمد صلاح يسعى لاستعادة ذاكرة التهديف مع ليفربول ضد بيرنلى.. تريزيجيه وكريم حافظ فى مغامرة جديدة مع قاسم باشا.. وكوكا لمواصلة التألق مع أولمبياكوس اليونانى

أشغال شاقة للمحترفين فى ملاعب العالم اليوم.. محمد صلاح يسعى لاستعادة ذاكرة التهديف مع ليفربول ضد بيرنلى.. تريزيجيه وكريم حافظ فى مغامرة جديدة مع قاسم باشا.. وكوكا لمواصلة التألق مع أولمبياكوس اليونانى

الفضائح تطارد قطر.. "صنداى تايمز" تكشف وثائق مسربة لرشاوى الدوحة السرية للفيفا.. الإمارة قدمت 880 مليون دولار للاتحاد الدولى مقابل استضافة كأس العالم 2022.. وقناة الجزيرة وقعت عقدا ضخما بحقوق البث لإتمام الصفقة

الفضائح تطارد قطر.. "صنداى تايمز" تكشف وثائق مسربة لرشاوى الدوحة السرية للفيفا.. الإمارة قدمت 880 مليون دولار للاتحاد الدولى مقابل استضافة كأس العالم 2022.. وقناة الجزيرة وقعت عقدا ضخما بحقوق البث لإتمام الصفقة

ليفربول يخشى مفاجآت بيرنلي فى الدوري الإنجليزي اليوم

ليفربول يخشى مفاجآت بيرنلي فى الدوري الإنجليزي اليوم

الحب مش بيريسنج ولا دبلة.. خبيرة علاقات ترد على موضة تركيب خاتم الخطوبة فى اللحم

الحب مش بيريسنج ولا دبلة.. خبيرة علاقات ترد على موضة تركيب خاتم الخطوبة فى اللحم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة