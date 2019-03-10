وزيرة السياحة: سانت كاترين ودرب سيناء أماكن مميزة لم يكتشفها السائحون بعد

آمال رسلان

أكدت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط أن مصر مليئة بالأماكن السياحية الجديدة التي لم يتم اكتشافها بعد من قبل السائحين، مثل المحميات الطبيعية وسانت كاترين ودرب سيناء ونوبيع، لافتة إلى اهتمام الوزارة بالترويج لهذه المناطق وجذب المزيد من السياحة إليها، لافتة إلى الاهتمام الذي توليه الدولة لإقامة المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الجلالة ومنطقة العلمين الجديدة والتي ستكون منطقة سياحية تعمل على مدار العام.

وجاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط كمتحدثة رسمية في جلسة نقاشية وزارية نظمتها إدارة معرض برلين ITB وأدارت الجلسة وقامت ببثها قناة يورو نيوز Euronews تحت عنوان "التوسع في تطوير البنية التحتية لقطاع السياحة"، وذلك لعرض التجارب السياحية الناجحة للدول المختلفة ومنها مصر، في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية العالمية، والإصلاحات الهيكلية التى تقوم بها تلك الدول لتطبيق مفاهيم السياحة المستدامة.

وجاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في بورصة برلين السياحية ITB المنعقدة فى العاصمة الألمانية برلين في الفترة من 6-10 مارس الجارى، وضمت الجلسة وزراء سياحة تونس، وقبرص، وبنجلاديش، وموريشيوس، وكوبا، والمكسيك، ورئيس الهيئة الوطنية للسياحة بجورجيا، والمدير التنفيذى لمنظمة السياحة العالمية.

وقامت الدكتورة رانيا المشاط خلال الجلسة باستعراض المؤشرات الإيجابية التى شهدتها السياحة المصرية العام الماضى.

وأشارت إلى أن السياحة تعد من أهم الصادرات الخدمية للاقتصاد المصرى، لافتة إلى أن 70% من صادرات العالم خدمية، منها 30% صادرات سياحية، مشيرة إلى أن السياحة تعد من القطاعات الاقتصادية الأسرع نموا في الاقتصاد القومي والتي تساهم بشكل كبير فى توفير فرص العمل.

وأكدت الوزيرة على اهتمام الحكومة المصرية بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها، مشيرة إلى المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة المصرية في هذا الصدد ومنها تطوير شبكات الطرق والكبارى، لافتة إلى جهود الحكومة في تطوير وتوسيع شبكة مترو الأنفاق، ومد خطوط جديدة لربط كافة المناطق المختلفة بالعاصمة ومنها ربط المتحف المصرى الكبير بالمتاحف الاثرية الأخرى.

وأوضحت الوزيرة أن القانون المصرى أصبح الآن يتيح للقطاع الخاص المساهمة والتعاون في منظومة السكك الحديد، وأن يكون شريكا مع الحكومة في الاستثمار في هذه المنظومة، مما سيكون له أكبر الأثر في زيادة الحركة بين المحافظات من خلال الاستثمار في تطوير منظومة القطارات.

وتحدثت الوزيرة عن رؤية الوزارة التى ترتكز على تحقيق تنمية سياحية مستدامة تهدف إلي رفع القدرة التنافسية للقطاع، وقالت إن المحور الرابع لبرنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته الوزارة هو محور البنية التحتية والاستثمار، مشيرة إلى أن الوزارة ترى أن البنية التحتية للسياحة تشمل أيضا العنصر البشري، ومؤكدة أن الاستثمار في العاملين في القطاع على رأس أولويات الوزارة، لبناء عنصر بشري مؤهل لخدمة قطاع السياحة عبر التدريب الفني والمهني والمؤسسي.