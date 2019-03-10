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وزارة السياحة تختتم اليوم المشاركة فى بورصة برلين السياحية ITB 2019

الأحد، 10 مارس 2019 07:54 م
وزارة السياحة تختتم اليوم المشاركة فى بورصة برلين السياحية ITB 2019 الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة
كتبت آمال رسلان
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اختتمت وزارة السياحة اليوم مشاركتها في بورصة برلين السياحية ITB المنعقدة حاليا بالعاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 6-10 مارس الجارى، وكان للمتحف المصرى الكبير تواجدا ملحوظا في البورصة هذا العام حيث يستقبل الزائرين شعار حملة الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير  GEM 2020 على تذاكر دخول بورصة برلين، ولافتة كبيرة له أمام بوابة المدخل الرئيسيّ للمعرض، كما تم وضع لافتات كبيرة للمتحف في شوارع برلين حول موقع المعرض.

و شهد الجناح المصرى إقبالا كبيرا من قبل الجمهور على زيارة الجزء الذي خصصته الوزارة للمتحف المصرى الكبير والذى يعرض "ماكيت" له وصور ثلاثية الأبعاد "هولوجرام" للقناع الذهبي للملك توت عنخ امون، وكرسي العرش الخاص، بالإضافة إلى وجود شاشة تعرض فيديوهات مصورة من داخل مشروع المتحف مع عالم الاثار الدكتور زاهي حواس.

وفى سياق متصل، قامت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة السياحة ، بعقد عددا من اللقاءات الإعلامية خلال مشاركتها في البورصة تضمنت لقاءات مع قناة يورو نيوز الإخبارية، ومجلة هاند سبلاط التي تعتبر أهم مجلة اقتصادية في ألمانيا، ومجلة FVW الألمانية التي تعد من أهم المجلات السياحية الألمانية المتخصصة، ومجلة  An bord المتخصصة في الرحلات البحرية والنهري

  واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط ، خلال هذه اللقاءات أهم المستجدات في قطاع السياحة في مصر لا سيما في ظل المؤشرات الإيجابية والتحسن الملحوظ في حركة السياحة الوافدة لمصر، مشيرة الي العديد من التقارير الإيجابية التي نشرتها العديد من وكالات ووسائل الإعلام الدولية عن اختيار مصر من أفضل المقاصد السياحية لقضاء الإجازات فيها في 2019 .

وعن الإمكانيات السياحية الكبيرة التي تزخر بها مصر أكدت الوزيرة ،على أن مصر تتمتع بتنوع كبير في منتجاتها السياحية، لافتة إلى أن مصر غنية بالمعالم الأثرية الفريدة والمحميات والشواطئ .

وتحدثت الوزيرة عن المتحف المصرى الكبير المقرر افتتاحه 2020، مشيرة إلى وضع شعار حملة وزارة السياحة للترويج لافتتاح المتحف على تذاكر دخول بورصة برلين هذا العام، واضافت أن هذا المتحف سيساهم في تنشيط السياحة الثقافية التي تعد من أهم الأنماط السياحية للسياحة المصرية ، مشيرة الى أن  الاكتشافات الاثرية الجديدة التى تجذب أنظار العالم الى مصر.

وفى سؤال عن السياحة المستدامة لقناة يورونيوز، أشارت الدكتورة رانيا المشاط ، إلى أن رؤية الوزارة لتطوير صناعة السياحة المصرية وتحديث آلياتها يأتى تماشيا مع الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة التى أقرتها الأمم المتحدة، عن طريق تقديم منتج سياحي جاذب وتنافسي مع مراعاة الحفاظ على عناصر البيئة الطبيعية وكذلك المساهمة الإيجابية في التنمية الاقتصادية والمجتمعية لمواكبة المتغيرات العالمية في صناعة السياحة، لافتة إلى أنه تم تكوين وحدة للسياحة المستدامة داخل الوزارة لمتابعة كل الأنشطة ذات الصلة بذلك.


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