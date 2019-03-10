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ميناء دمياط يستقبل 10سفن متنوعة خلال 24ساعة

الأحد، 10 مارس 2019 07:17 م
ميناء دمياط يستقبل 10سفن متنوعة خلال 24ساعة ميناء دمياط - أرشيفية
دمياط معتز الشربينى
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و 8 سفن بضائع عامة . بينما غادر 3 سفن حاويات و  7 سفن بضائع عامة . 
 
وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة، بالإضافة إلى 22 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول ،كما غادر 726 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 30450 من البضائع العامة منها عدد 117 سيارة نقل محملة بـ 8166 طن قمح ،و بهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 125767  بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 51075 طنا  .
 
و شملت حركة الصادر من البضائع العامة  8727 طن يوريا و 11320 طن فوسفات و 2550 طن مولاس، كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 242 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد  433 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1302 حاوية مكافئة ، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 1899 طن مواشي و 22000 طن قمح و 1856 طن أرز و 1745 طن خشب و 10987 طن حديد و 5280 طن كلوريد ايثيلين .

 

 

 


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