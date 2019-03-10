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موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الرئيس السيسى يشهد الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة

الأحد، 10 مارس 2019 01:16 م
موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الرئيس السيسى يشهد الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة الرئيس السيسى
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نشر الموقع الالكترونى لـ" اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها انطلاق الندوة
 
التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:
 
 
 
 
 
حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مصافحة والدة شهيدين بالقوات المسلحة، خلال الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة بمركز المنارة للمؤتمرات.
 
 
 
 
اعتمد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم جدول امتحانات الدور الأول لشهادة الدبلومات الفنية (صناعى – زراعى – تجارى – فندقى) بنظاميه الثلاث والخمس سنوات، للعام الحالى 2018/2019، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام.
 
 
 
 
 
قالت شيماء عبد السميع، زوجة الشهيد عقيد أركان حرب مصطفى أحمد الوتيدى: "أنا زوجة ولست أرملة، ولو عشت ألف عُمر على عُمر أتكلم عن مصطفى مش هاوفيه حقه أبدًا".
 
 
 
 
 
قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، أن اللجان الانتخابية بدائرة أشمون بالمنوفية فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب، فتحت أبوابها اليوم فى موعدها فى التاسعة صباحا دون تأخير باستثناء حوالى لجنتين أو ثلاثة تم فيها التأخير لدقائق بسيطة.
 
 
 
 
 
حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مصافحة والدة شهيدين بالقوات المسلحة، خلال الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة بمركز المنارة للمؤتمرات.
 
 
 
 
 
 
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأحد، جدول الامتحان التدريبى الثانى للصف الأول الثانوى، الذى سيتم عقده يوم 24 مارس الجارى، ويستمر حتى 4 أبريل المقبل، بهدف تدريب الطلاب على شكل الامتحان الإلكتروني بعد استلامهم للتابلت، وفقًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
 
 
 
 
 
 
تعهد اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالنهوض بكل هيئات وزارة النقل، قائلا: "هنثبت لكل المصريين ان احنا مش وحشين وان احنا ناس مصريين وطنيين بنحب بلدنا زى كل المصريين فى كل قطاعات الدولة".
 

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السيسى

القوات المسلحة

مصر ـ اليوم السابع بلس




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