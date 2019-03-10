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مقتل وإصابة 279 مدنيا جراء اعتداءات ميليشيا الحوثى على قبائل حجور شمال اليمن

الأحد، 10 مارس 2019 04:12 م
مقتل وإصابة 279 مدنيا جراء اعتداءات ميليشيا الحوثى على قبائل حجور شمال اليمن الحوثيين ـ صورة أرشيفية
صنعاء (أ ش أ)
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قتل نحو 62 مدنيا يمنيا، وأصيب 217 آخرون بينهم نساء وأطفال، نتيجة اعتداءات الميليشيا الحوثية الانقلابية على قبائل "حجور " فى منطقة " كشر " .

وناشدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، الهيئات والمنظمات الدولية، وعلى رأسها مجلس الأمن والمفوضية السامية لحقوق الإنسان فى بيان لها اليوم الأحد، بثته قناة "العربية" الإخبارية، ، بالتحرك الجاد والفورى لحماية المواطنين فى مديرية "كشر " بمحافظة حجة شمال غرب اليمن، جراء الهجوم البربرى لميليشيا الحوثى الانقلابية على المدنيين.

وأضافت أن ما أقدمت عليه ميليشيا الحوثى من استهداف همجى وقصف بمختلف الأسلحة والصواريخ الباليستية، تسبب فى تشريد 4268 أسرة، بعد تعرضها لحصار خانق فرضته الميليشيا على مديرية كشر من كل الاتجاهات منذ ما يقارب الشهرين، ومنعت عنهم الماء والدواء.

وأشارت إلى أن الميليشيا الحوثية تمارس جرائم ممنهجة ضد المدنيين من : تجويع وعقاب جماعى وإرهاب، وتفجير المنازل والممتلكات، مما يشكل تحديا للقانون الدولى الإنساني، مؤكدة فى الوقت ذاته أن الميليشيات فجرت 24 منزلا وأتلفت 30 مزرعة.

وأعبرت عن دهشتها إزاء صمت المنظمات الأممية والدولية تجاه ما ترتكبه الميليشيا من جرائم حرب ضد السكان يعاقب عليها القانون الدولي.

 


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