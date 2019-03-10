مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم بطريق برنيس - الشلاتين

البحر الأحمر - عماد عرفة

لقى شخصان مصرعهما، بينما أصيب 7 آخرين، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة "ترله" أخرى وربع نقل بطريق برنيس - الشلاتين، تم نقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم، تحرر المحضر اللازم بالواقعة.

كانت تلقت شرطة النجدة بالبحر الأحمر، إخطارا يفيد، وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل "ترله" وأخرى ربع نقل، علب الفور، تم الدفع بسيارات الاسعاف لمكان الواقعة.

وتبين مصرع شخصين، هما "علي حسين ناصر"، و"عيد سالم"، كما تبين إصابة 7 أشخاص آخرين، تم نقل الجثث لمشرحة مستشفي الشلاتين، والمصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.