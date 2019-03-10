video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 مارس 2019 05:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مدير حملة الرئيس الجزائرى: بوتفليقة وجه التحية للمسيرات الشعبية وتحضر الشباب

الأحد، 10 مارس 2019 04:01 م
مدير حملة الرئيس الجزائرى: بوتفليقة وجه التحية للمسيرات الشعبية وتحضر الشباب بوتفليقة
الجزائر(أ ش أ)
إضافة تعليق

قال عبد الغنى زعلان، مدير الحملة الانتخابية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة إن الرئيس بوتفليقة، وجه التحية للمسيرات الشعبية وتحضر الشباب.

وقال زعلان فى تصريحات له اليوم الأحد إن "المرشح بوتفليقة، قال دون مراوغة وبعبارات، أنه سيقوم بتغيير النظام والذى يعتبر مطلبا أساسيا"، مضيفا أن "الشارع تكلم عن العهدة (الفترة الرئاسية) الخامسة، وبوتفليقة، لم يستعمل مفردات يصعب فهمها".

وأشار إلى أن الرئيس بوتفليقة تعهد بعقد مؤتمر وطنى شامل بعد الانتخابات الرئاسية المقررة فى 18 ابريل المقبل لتحديد موعد الانتخابات الرئاسية المبكرة".

من جهته ذكر حزب جبهة التحرير الوطنى الجزائرى (الأفلان)، الذى يقود الائتلاف الحاكم بالبلاد، أن الأطراف السياسية تراعى المصالح الوطنية، داعيا إلى الحفاظ على سلمية الحراك لضمان الأمن والاستقرار.

وأكد الحزب - فى بيان اليوم الأحد، أنه يعمل مع كل الأطراف السياسية للخروج من الأزمة الحالية بأقل ضرر، موضحًا أن ما وصل إليه الحراك الشعبى هو مكسب ومفخرة للشعب الجزائري، محذرا من العصيان المدني.. داعيا الحزب إلى عدم ترك الفرصة لبعض الجهات المتهورة والمجهولة والتى تريد الزج بالجزائر وشعبها نحو المجهول.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بوتفليقة يشيد بالطابع السلمى للمسيرات الشعبية وبنضج الشباب الجزائرى

رويترز: توقعات بعودة بوتفليقة إلى الجزائر اليوم

بوتفليقه

الجزائر

انتخابات الجزائر

الحزب الحاكم فى الجزائر




لا تفوتك
الرئيس السيسي: المشروعات القومية الجديدة لا تكلف موازنة الدولة شيئا

الرئيس السيسي: المشروعات القومية الجديدة لا تكلف موازنة الدولة شيئا

تحطم طائرة ركاب إثيوبية على متنها 157 شخصا خلال رحلة لنيروبى

تحطم طائرة ركاب إثيوبية على متنها 157 شخصا خلال رحلة لنيروبى

أشغال شاقة للمحترفين فى ملاعب العالم اليوم.. محمد صلاح يسعى لاستعادة ذاكرة التهديف مع ليفربول ضد بيرنلى.. تريزيجيه وكريم حافظ فى مغامرة جديدة مع قاسم باشا.. وكوكا لمواصلة التألق مع أولمبياكوس اليونانى

أشغال شاقة للمحترفين فى ملاعب العالم اليوم.. محمد صلاح يسعى لاستعادة ذاكرة التهديف مع ليفربول ضد بيرنلى.. تريزيجيه وكريم حافظ فى مغامرة جديدة مع قاسم باشا.. وكوكا لمواصلة التألق مع أولمبياكوس اليونانى

الفضائح تطارد قطر.. "صنداى تايمز" تكشف وثائق مسربة لرشاوى الدوحة السرية للفيفا.. الإمارة قدمت 880 مليون دولار للاتحاد الدولى مقابل استضافة كأس العالم 2022.. وقناة الجزيرة وقعت عقدا ضخما بحقوق البث لإتمام الصفقة

الفضائح تطارد قطر.. "صنداى تايمز" تكشف وثائق مسربة لرشاوى الدوحة السرية للفيفا.. الإمارة قدمت 880 مليون دولار للاتحاد الدولى مقابل استضافة كأس العالم 2022.. وقناة الجزيرة وقعت عقدا ضخما بحقوق البث لإتمام الصفقة

ليفربول يخشى مفاجآت بيرنلي فى الدوري الإنجليزي اليوم

ليفربول يخشى مفاجآت بيرنلي فى الدوري الإنجليزي اليوم

الحب مش بيريسنج ولا دبلة.. خبيرة علاقات ترد على موضة تركيب خاتم الخطوبة فى اللحم

الحب مش بيريسنج ولا دبلة.. خبيرة علاقات ترد على موضة تركيب خاتم الخطوبة فى اللحم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة