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محمد بن زايد يعزى رئيس وزراء إثيوبيا فى ضحايا الطائرة المنكوبة

الأحد، 10 مارس 2019 01:03 م
محمد بن زايد يعزى رئيس وزراء إثيوبيا فى ضحايا الطائرة المنكوبة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى
كتبت ريهام عبد الله
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قدم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التعازى، لأبى أحمد رئيس وزراء إثيوبيا، فى ضحايا طائرة الركاب المنكوبة التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية.

 

وقال بن زايد "خالص العزاء والمواساة إلى آبى أحمد رئيس وزراء إثيوبيا وأسر الضحايا فى تحطم طائرة الركاب التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية".

 

الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد

 

وكان متحدث باسم شركة الخطوط الجوية الإثيوبية، أكد لرويترز سقوط طائرة تابعة للشركة كانت متجهة إلى نيروبى صباح اليوم الأحد وعلى متنها 149 راكبا وطاقم من 8 أفراد.

وقال المتحدث الذى طلب عدم ذكر اسمه "تأكد وقوع الأمر فى الساعة 8.44 صباحا بالتوقيت المحلى، ونشر الحساب الرسمى لرئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد على تويتر تعزية لأسر من لقوا حتفهم فى تحطم الطائرة.


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