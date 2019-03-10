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محافظ الغربية: فحص 643626 مواطنا حصيلة 8 أيام بمبادرة 100 مليون صحة

الأحد، 10 مارس 2019 02:56 ص
محافظ الغربية: فحص 643626 مواطنا حصيلة 8 أيام بمبادرة 100 مليون صحة 100 مليون صحة
الغربيــــة عادل ضرة
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أعلن اللواء  هشام السعيد محافظ الغربية أنه تم فحص  643626 مواطنا مع نهاية اليوم الثامن من مبادرة 100 مليون صحة بمحافظة الغربية، طبقاً للإحصائيات الصادرة من قاعدة البيانات الإحصائية الصادرة بوزارة الصحة بالقاهرة بنسبة 129 % من المستهدف اليومى البالغ نحو 55,356 ألف مواطن.

يذكر أن المستهدف الكلى يتعدى 3,3 مليون مواطن بمحافظة الغربية ووجه محافظ الغربية الشكر لكل القائمين على تنفيذ المبادرة داعياً الجميع إلى بذل مزيد من الجهد لتحقيق الهدف من المبادرة وهو جعل محافظة الغربية خالية من فيروس سى.

 


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