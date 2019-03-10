محافظ الشرقية يتابع سير العمل بمركز الفيروسات الكبدية

الشرقية - إيمان مهنى

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، يرافقه الدكتور جمال سلامة مدير هيئة التأمين الصحى فرع الشرقية، بمتابعة سير العمل بمركز علاج الفيروسات الكبدية بمدينة الزقازيق، للإطمئنان على صرف علاج الفيروسات الكبدية للحالات الإيجابية والتى تبين إصابتها بالفيروس بعد أن قامت بإجراء المسح الطبى خلال حملة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، والتى إنطلقت فى الأول من مارس الجارى وتستمر لمدة شهرين تنتهى نهاية أبريل القادم للوصول لمجتمع صحى وسليم.

وأصدر محافظ الشرقية، توجيهاته لمسئولى المركز بحسن إستقبال المواطنين المترددين على المركز لصرف علاج الفيروس بالمجان للمصابين متمنياً لهم الشفاء العاجل، مشدداً على الإلتزام بالمواعيد المحددة للحملة والتى تبدأ من الساعة الـ 9 صباحاً حتى الـ 9 مساءاً .

كما وجه المحافظ مدير هيئة التأمين الصحى بالشرقية بتوفير مكان بجوار المركز مجهز ومزود بكراسى إنتظار يليق لإستقبال المواطنين من كبار السن للحصول على الخدمة الطبية بالمجان والعمل على راحتهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدولة بإزالة كافة المعوقات أمام تنفيذ المبادرة الرئاسية والتى تشهد إقبالاً متزايداً من أبناء الشرقية.

فى السياق ذاته، أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، أن المبادرة الرئاسية حملة الـ 100 صحة شهدت منذ إنطلاقها أول مارس إقبالا منقطع النظير فى نقاط المسح المختلفة الثابتة والمتحركة تخطى نسبة المستهدف اليومى بقرى ومراكز ومدن المحافظة، مشيداً بمجهودات الفرق الطبية العاملة بالمبادرة والتى تبدأ عملها من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساء، حرصا منها على الإنتهاء من مسح كل المواطنين المترددين على المبادرة الرئاسية والتى تهدف إلى القضاء على فيروس سى و صرف العلاج للمصابين بالمجان.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن إجمالى عدد الحالات التى صرفت علاج فيروس سى 163 حالة وإجمالى عدد الحالات التى صرفت أدوية علاج للأمراض غير السارية (ضغط – سكر) 10 آلاف و 744 حالة حتى الأن، وتواصل المستشفيات ومراكز طب الأسرة والوحدات الصحية إستقبال المواطنين لإجراء المسح الطبى عليهم من خلال 1365 فرقة طبية منها 682 فرقة ثابتة و 683 فرقة متحركة تصل للمواطنين فى منازلهم و فى أماكن عملهم وتنتشر فى دورالعبادة و مراكز الشباب .​

كما قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بجولة مفاجئة لقرية "الطيبة" التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق للإطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين فى قطاعات "مياه الشرب والصرف الصحى – التعليم – الطرق – التموين" ، والتأكد من إجراء أعمال الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة وإلغاء كافة النزلات للأسلاك بالأعمدة منعاً لحدوث ماس كهربائي يهدد حياة المواطنين .

بدأت جولة محافظ الشرقية بالمرور على مخابز القرية لمتابعة سير العمل بها، والتأكد من تقديم رغيف خبز جيد مطابق للمواصفات التموينية، مشدداً على مديرة مديرية التموين بتكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة أداء مفتشي الإدارات التموينية لإحكام الرقابة والسيطرة على أصحاب المخابز لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

تجول المحافظ داخل شوارع القرية سيراً على الأقدام، حيث تلاحظ قيام أحد المواطنين بتشوين مواد بناء "رمل – زلط" داخل قطعة أرض فضاء بالمخالفة للقانون ليوجه محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة الزقازيق بإزالة الشونه فوراً وتطبيق القانون على المخالف، كما تلاحظ وجود مغسلة للسيارات مخالفة على الفور أمر رئيس المركز بقطع المرافق عنها من مياه وكهرباء، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات والإدارات المركزية بنطاق المحافظة بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال ترشيد إستخدام المياه وعدم الإستخدام المفرط لها وتطبيق القانون على المخالفين.

حرص محافظ الشرقية على لقاء أهالي القرية للإستماع لمشاكلهم على الطبيعة والتعرف على كافة إحتياجاتهم ومتطلباتهم الحياتية للتواصل مع الجهات المعنية لتلبيتها فوراً.

فى سياق متصل واستكمالاً لجولة المحافظ التفقدية فى نطاق مركز ومدينه الزقازيق ، تفقد طريق كفر الحصر الزقازيق، ليأمر بإزالة مخلفات المباني وتسوية الطريق وإزالة الحفر والمطبات و الإشغالات من على جانبى الطريق تمهيداً لأعمال الرصف لتهيئته أمام حركة السيارات وعبور المواطنين .



جولة محافظ الشرقية على المخابز



جولة محافظ الشرقية على المخابز



محافظ الشرقية يتحدث للمواطنين بمعهد الكبد



محافظ الشرقية يتحدث للمواطنين بمعهد الكبد



محافظ الشرقية يتحدث للمواطنين بمعهد الكبد