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محافظة مطروح توفر الدعم الفنى للإسراع فى إنهاء معاينة طلبات تقنين الأراضى

الأحد، 10 مارس 2019 05:59 م
محافظة مطروح توفر الدعم الفنى للإسراع فى إنهاء معاينة طلبات تقنين الأراضى خلال الاجتماع
مطروح – حسن مشالي
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عقد المهندس تامر سعيد سكرتير عام محافظة مطروح اجتماعاً مع رؤساء المدن ومدير عام إدارة الأملاك بالمحافظة ومديرية المساحة ومديرى الإدارات الهندسية والأملاك بكل مدينة، بهدف الإسراع بمنظومة تقنين الأراضى، طبقا للقانون 144 لسنة 2017 وتحسين الأداء، مع الوقوف على أية معوقات وتذليلها.  
 
وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، بعقد اجتماع أسبوعي مع كافة الجهات المعنية بالمحافظة، بهدف الإسراع فى فحص ومعاينة طلبات المواطنين لتقنين الأراضي، سواء المقام عليها مبان أو الزراعية، والبالغ عددها نحو 15 ألف طلب تقنين بمدن المحافظة الثمانية.
 
ووجه سكرتير عام محافظة مطروح رؤساء المدن بتكثيف العمل والمعاينات، مع تقديم الدعم اللازم من الأجهزة والفنيين، للإسراع فى إنهاء بحث طلبات التقنين المقدمة، خاصة بالمدن ذات الملفات الأكثر عدداً فى طلبات تقنين الأراضي وهى مدن مرسى مطروح والعلمين والحمام، مع متابعة معدل الأداء اليومى ووضع توقيت للانتهاء من كافة الطلبات المدرجة، مع إرسال تقرير لمكتب السكرتير العام، يومياً، بما تم من معاينات لملفات المواطنين على أرض الواقع بكل مدينة.
 

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