مجهولون يسرقون 80 ألف جنيه من مركز طبى بالطالبية

كتب بهجت أبو ضيف

تكثف شرطة الجيزة تحرياتها لكشف هوية المتهمين بسرقة مركز طبى بالطالبية، حيث استولى المتهمون على مبلغ 80 ألف جنيه، ومتعلقات أخرى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى قسم شرطة الطالبية بلاغا يفيد تعرض مركز طبى للسرقة على يد مجهولين، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مجهولين سرقوا مبلغ 80 ألف جنيه ومتعلقات أخرى من داخل المركز وفروا هاربين، وتكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها لضبط مرتكبى الواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.