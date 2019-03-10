مجرمون لكن ظرفاء.. يقتل زوجته ويتغزل بجثتها وآخر يصطاد لصا بأسلاك الكهرباء

كتب محمود عبد الراضي

تحتوى قصص المجرمين فى بعض الأحيان على تفاصيل مضحكة، على غرار "الجريمة الضاحكة" حيث يغلب على بعض الجرائم أحيانًا الجانب الكوميدى ونكهة الفكاهة.

وقصة "الجواب الغرامي" الذى تركه مزارع سوهاجى بجوار جثة زوجته بعد قتلها برصاصة من بندقيته الآلية، أثارت إعجاب الكثيرين.

وتغزل الزوج فى زوجته، واصفًا إياها بحبيبة قلبه، التى عاشت معه على الحب، بعد أن قتلها وتخلص من روحه بنفس السلاح.

الجانب الكوميدى فى الجريمة، كان موجودًا أيضًا فى واقعة قتل زوج لزوجته فى كرداسة، بسبب خيانتها له، لكن المضحك فى الأمر، أن الزوج الذى قرر فى اعترافاته قتلها دفاعًا عن كرامته بسبب الخيانة، أكد أنه تعرف عليها فى "شقة منافية للآداب" وتزوجها بعد ممارسة الحرام معها، فلم يكن غريبًا أن تعود المرأة لسابقة مهنتها.

الأكثر فكاهة، ما قام به سائق فى محافظة المنيا، عندما قرر توصيل بطارية سيارته بالتيار الكهربائى، لكى يعاقب اللص الذى سرق بطارية قبل ذلك من نفس السيارة، لكن اللص عندما حضر هذه المرة مات بجوار السيارة بعدما لمس أسلاك الكهرباء العارية.