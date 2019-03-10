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ماذا قال ولى عهد دبى عن التجارة غير النفطية وما حققته من انجازات؟

الأحد، 10 مارس 2019 11:18 ص
ماذا قال ولى عهد دبى عن التجارة غير النفطية وما حققته من انجازات؟ الشيخ حمدان بن محمد ولى عهد جبى
كتبت ريهام عبد الله
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اطلع حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، على نتائج تجارة دبى الخارجية غير النفطية لعام 2018، مؤكدا أنها واصلت أداءها القوى بتحقيق 1.3 تريليون درهم.

وقال حمدان: "اطلعت اليوم على نتائج تجارة دبي الخارجية غير النفطية للعام 2018 التي واصلت أداءها القوى بتحقيق 1.3 تريليون درهم ما يعكس عمق الروابط التى تجمعنا بشركائنا التجاريين حول العالم".

ولى عهد دبى
ولى عهد دبى

وتابع: "النتائج القوية تدعم أهداف وثيقة الخمسين نحو إقامة خط دبي للحرير توازياً مع العمل على تأسيس أول منطقة تجارية افتراضية في المنطقة، ترسيخاً لمكانة الإمارة كمحطة عالمية لخلق الفرص الاقتصادية، قطاع التجارة أحد أعمدة منظومتنا الاقتصادية والعمل مستمر لتعزيز قدراته بتوظيف أحدث التقنيات وتزويده بأرقى الخدمات تأكيداً لدور دبي كحلقة وصل رئيسة لحركة التجارة العالمية".

 


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اليوم السابع بلس

تجارة دبى غير النفطية




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