كيف نفهم الثانوية التراكمية؟.. 20 معلومة توضح التفاصيل الكاملة لتطويرها

كتب محمود طه حسين

تساؤلات كثيرة يطرحها أولياء الأمور والطلاب والمجتمع التعليمى، حول آخر مستجدات وأحداث التطوير فى الثانوية العامة التراكمية، "اليوم السابع" يوضح فى التقرير التالى تفاصيل الثانوية العامة التراكمية فى 20 معلومة تلخص كافة المحاور.

1ـ الثانوية التراكمية يبدأ تطبيقها على دفعة العام الحالى من طلاب الأول الثانوى فى جميع المدارس عدا الدولية.

2ـ جوهر التطوير هو تغيير أسلوب التقويم للانتقال من ثقافة الحفظ إلى ثقافة الفهم والمهارات.

3ـ تعتمد على التابلت كعامل رئيسى فى التعلم من خلال الاستفادة من المنصة التعليمية على بنك المعرفة والكتب الخارجية على بنك المعرفة المصرى.

4ـ يؤدى الطالب فيها 4 امتحانات فى كل سنة بإجمالى 12 امتحان خلال الـ3 سنوات دراسية.

5ـ الصف الأول الثانوى لدفعة 2018،2019 والدفعات المستقبلية تجريبى.

6ـ كلمة تجريبى تعنى أن مجموع الطالب لن يدخل ضمن المجموع التراكمى للثانوية العامة.

7ـ يحتسب مجموع الطالب فى الصفين الثانى والثالث الثانوى.

8ـ منح نفس الفرصة لكل الدفعات للانتقال التدريجي من ثقافة الحفظ والتلقين إلى ثقافة التعلم المستهدف للفهم والتفكير العلمى.

9ـ يعتمد النظام التراكمى على حساب الدرجات لامتحانات الصفين "الثانى والثالث الثانو".

10ـ مثال توضيحى: إذا امتحن الطالب 4 امتحانات في مادة فى الثاني الثانوي سوف نأخذ متوسط أعلى درجتين من الأربعة كي تكون درجات الطالب في هذه المادة في الثاني الثانوي (x2) ثم نكرر نفس المنهج في الثالث الثانوي لنحصل على متوسط جديد (x3) وبالتالي الدرجة النهائية في هذه المادة تكون (x2 + x3)/٢.

11ـ لا تغيير" في حساب النظام التراكمي على الصفين الثاني والثالث الثانوي لدفعة 2018/2019 أو أي دفعة لاحقا.

12ـ التشعب فى الصف الثانى الثانوى سوف يكون إلى علمى وأدبي "فقط" لدفعة 2018/2019 وما بعدها و"لا عودة" إلى نظام علمى علوم وعلمى رياضيات.

13ـ توزع شرائح محمول (Data) بدءًا من اليوم الأحد لكل الطلاب الذين حصلوا على التابلت.

14ـ سيكون امتحان 24 مارس "التدريبي" متاحاً إلكترونياً للطلاب في المدارس الحكومية والخاصة سواءً كانت هناك بنية تحتية معلوماتية في المدرسة أم لم تكن موجودة.

15ـ ينعقد الامتحان التدريبي الإلكتروني من يوم 24 مارس للطلاب المنتظمين في المدارس الحكومية والخاصة وطلاب الخدمات ولن يعقد هذا الامتحان التدريبي لطلاب المنازل أو السجون.

16ـ دفعة 2018/2019 من "أبنائنا في الخارج" سوف تمتحن كما كان الحال في السابق للنجاح إلى الصف الثاني الثانوي، أما في العام القادم فسوف نجد لهم الحلول التقنية كي يندمجوا في النظام التراكمي الجديد.

17ـ سوف تعد الوزارة حلولاً تقنية لخدمة طلاب المنازل والسجن من أجل امتحانات نهاية الترم والتي سوف تنعقد إلكترونياً لهم كذلك.

18ـ توفير نماذج أسئلة على موقعها بعد الامتحان مباشرةً كى يطلع عليها أبناؤنا في المنازل والسجون.

19ـ نتيجة الامتحان الثانى لأولى ثانوى لا تؤثر على نتيجة الطالب فى نهاية العام.

20ـ امتحانات شهرى مايو ويونيو سيحاسب عليها الطالب إما بنجاحه أو رسوبه فقط للانتقال إلى الصف الثانى الثانوى.