video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 مارس 2019 03:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

كيف نفهم الثانوية التراكمية؟.. 20 معلومة توضح التفاصيل الكاملة لتطويرها

الأحد، 10 مارس 2019 03:43 م
كيف نفهم الثانوية التراكمية؟.. 20 معلومة توضح التفاصيل الكاملة لتطويرها الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق

تساؤلات كثيرة يطرحها أولياء الأمور والطلاب والمجتمع التعليمى، حول آخر مستجدات وأحداث التطوير فى الثانوية العامة التراكمية، "اليوم السابع" يوضح فى التقرير التالى تفاصيل الثانوية العامة التراكمية فى 20 معلومة تلخص كافة المحاور.

1ـ الثانوية التراكمية يبدأ تطبيقها على دفعة العام الحالى من طلاب الأول الثانوى فى جميع المدارس عدا الدولية.

2ـ جوهر التطوير هو تغيير أسلوب التقويم للانتقال من ثقافة الحفظ إلى ثقافة الفهم والمهارات.

3ـ تعتمد على التابلت كعامل رئيسى فى التعلم من خلال الاستفادة من المنصة التعليمية على بنك المعرفة والكتب الخارجية على بنك المعرفة المصرى.

4ـ يؤدى الطالب فيها 4 امتحانات فى كل سنة بإجمالى 12 امتحان خلال الـ3 سنوات دراسية.

5ـ الصف الأول الثانوى لدفعة 2018،2019 والدفعات المستقبلية تجريبى.

6ـ كلمة تجريبى تعنى أن مجموع الطالب لن يدخل ضمن المجموع التراكمى للثانوية العامة.

7ـ يحتسب مجموع الطالب فى الصفين الثانى والثالث الثانوى.

8ـ  منح نفس الفرصة لكل الدفعات للانتقال التدريجي من ثقافة الحفظ والتلقين إلى ثقافة التعلم المستهدف للفهم والتفكير العلمى.

9ـ يعتمد النظام التراكمى على حساب الدرجات لامتحانات الصفين "الثانى والثالث الثانو".

10ـ  مثال توضيحى: إذا امتحن الطالب 4 امتحانات في مادة فى الثاني الثانوي سوف نأخذ متوسط أعلى درجتين من الأربعة كي تكون درجات الطالب في هذه المادة في الثاني الثانوي (x2) ثم نكرر نفس المنهج في الثالث الثانوي لنحصل على متوسط جديد (x3) وبالتالي الدرجة النهائية في هذه المادة تكون (x2 + x3)/٢.

11ـ لا تغيير" في حساب النظام التراكمي على الصفين الثاني والثالث الثانوي لدفعة 2018/2019 أو أي دفعة لاحقا.

12ـ التشعب فى الصف الثانى الثانوى سوف يكون إلى علمى وأدبي "فقط" لدفعة 2018/2019 وما بعدها و"لا عودة" إلى نظام علمى علوم وعلمى رياضيات.

13ـ توزع شرائح محمول (Data) بدءًا من اليوم الأحد لكل الطلاب الذين حصلوا على التابلت.

14ـ سيكون امتحان 24 مارس "التدريبي" متاحاً إلكترونياً للطلاب في المدارس الحكومية والخاصة سواءً كانت هناك بنية تحتية معلوماتية في المدرسة أم لم تكن موجودة.

15ـ ينعقد الامتحان التدريبي الإلكتروني من يوم 24 مارس للطلاب المنتظمين في المدارس الحكومية والخاصة وطلاب الخدمات ولن يعقد هذا الامتحان التدريبي لطلاب المنازل أو السجون.

16ـ  دفعة 2018/2019 من "أبنائنا في الخارج" سوف تمتحن كما كان الحال في السابق للنجاح إلى الصف الثاني الثانوي، أما في العام القادم فسوف نجد لهم الحلول التقنية كي يندمجوا في النظام التراكمي الجديد.

17ـ سوف تعد الوزارة حلولاً تقنية لخدمة طلاب المنازل والسجن من أجل امتحانات نهاية الترم والتي سوف تنعقد إلكترونياً لهم كذلك.

18ـ توفير نماذج أسئلة على موقعها بعد الامتحان مباشرةً كى يطلع عليها أبناؤنا في المنازل والسجون.

19ـ نتيجة الامتحان الثانى لأولى ثانوى لا تؤثر على نتيجة الطالب فى نهاية العام.

20ـ امتحانات شهرى مايو ويونيو سيحاسب عليها الطالب إما بنجاحه أو رسوبه فقط  للانتقال إلى الصف الثانى الثانوى.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"التعليم" تعتمد درجات الصفين الثانى والثالث الثانوى بـ"التراكمية" كأساس لمجموع الثانوية العامة المؤهل للجامعة.. الطالب يختبر 8 امتحانات لاختيار أفضل 4 درجات.. وتؤكد: أولى ثانوى تجريبية.. وأولياء الأمور يشيدون

"التعليم" تعلن جدول امتحانات الدبلومات الفنية بنظاميه الثلاث والخمس سنوات

التربية والتعليم

الثانوية التراكمية

امتحان الثانوية التراكمية

تفاصيل الثانوية التراكمية

اخبار اليوم

اخبار مصر




لا تفوتك
الرئيس السيسي: المشروعات القومية الجديدة لا تكلف موازنة الدولة شيئا

الرئيس السيسي: المشروعات القومية الجديدة لا تكلف موازنة الدولة شيئا

تحطم طائرة ركاب إثيوبية على متنها 157 شخصا خلال رحلة لنيروبى

تحطم طائرة ركاب إثيوبية على متنها 157 شخصا خلال رحلة لنيروبى

أشغال شاقة للمحترفين فى ملاعب العالم اليوم.. محمد صلاح يسعى لاستعادة ذاكرة التهديف مع ليفربول ضد بيرنلى.. تريزيجيه وكريم حافظ فى مغامرة جديدة مع قاسم باشا.. وكوكا لمواصلة التألق مع أولمبياكوس اليونانى

أشغال شاقة للمحترفين فى ملاعب العالم اليوم.. محمد صلاح يسعى لاستعادة ذاكرة التهديف مع ليفربول ضد بيرنلى.. تريزيجيه وكريم حافظ فى مغامرة جديدة مع قاسم باشا.. وكوكا لمواصلة التألق مع أولمبياكوس اليونانى

الفضائح تطارد قطر.. "صنداى تايمز" تكشف وثائق مسربة لرشاوى الدوحة السرية للفيفا.. الإمارة قدمت 880 مليون دولار للاتحاد الدولى مقابل استضافة كأس العالم 2022.. وقناة الجزيرة وقعت عقدا ضخما بحقوق البث لإتمام الصفقة

الفضائح تطارد قطر.. "صنداى تايمز" تكشف وثائق مسربة لرشاوى الدوحة السرية للفيفا.. الإمارة قدمت 880 مليون دولار للاتحاد الدولى مقابل استضافة كأس العالم 2022.. وقناة الجزيرة وقعت عقدا ضخما بحقوق البث لإتمام الصفقة

ليفربول يخشى مفاجآت بيرنلي فى الدوري الإنجليزي اليوم

ليفربول يخشى مفاجآت بيرنلي فى الدوري الإنجليزي اليوم

الحب مش بيريسنج ولا دبلة.. خبيرة علاقات ترد على موضة تركيب خاتم الخطوبة فى اللحم

الحب مش بيريسنج ولا دبلة.. خبيرة علاقات ترد على موضة تركيب خاتم الخطوبة فى اللحم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة