كل ما تريد معرفته عن منتدى غاز شرق المتوسط فى 10 معلومات

كتبت ـ أسماء أمين

قامت مصر باتخاذ العديد من الخطوات خلال الفترة الماضية، أسفرت عن اختيار القاهرة مقرا لمنتدى غاز شرق المتوسط، مما يدعم التحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة بالمنطقة بما تمتلكه من إمكانيات هائلة لتعظيم الاستفادة من اكتشافات الغاز بحوض البحر المتوسط.

1-اجهاض أحلام تركيا، والتى حاولت الهيمنة على هذا المركز بوصفها الأقرب لأوربا، ومحاولة الاستيلاء على ثروات المنطقة عبر عمليات تنقيب غير شرعية في المياه الإقليمية لقبرص واليونان.

2- مصر هى المحور الوحيد لإنشاء ، بما تمتلكه من إمكانيات هائلة لتعظيم الاستفادة من اكتشافات الغاز بحوض البحر المتوسط.

3- مصر تمتلك شبكة قومية ذات الضغط العالى وخطوط رئيسية للغاز التى تقدر طولها 51 ألف كيلو متر ومحطات إسالة وموانئ الاستقبال وحقول انتاج ومراكز تجميع ، بجانب تسهيلات استيراد وتصدير.

4- تمرير الغاز الخاص بالدول السبعة من خلال الشبكة المصرية لحسابها مقابل تحصيل رسوم تكلفة للنقل والإسالة، بحيث ستكون مصر هى المركز الاقليمى الذى سيتم تسليم وتسلم الغاز من خلالها ، بحيث تكون محور لتداول الطاقة لهذه المنطقة.

5- الاحيتاطيات الضخمة التى تمتلكها الدول السبعة بـ 122 تريليون قدم مكعب غاز يتطلب إنشاء منتدى لخدمة الدول الأعضاء ليضمن بقاءه واستمراريته وفاعليته وتأثيره في سوق الغاز الدولية.

6- التميز المكاني لدول شرق المتوسط منافس قوي لتوريدات الغاز الطبيعي المسال القادم من دول الخليج سواء من قطر أو إيران والتي تنقل بعد الاسالة بناقلات الغاز المسال عبورا بقناة السويس وصولا للأسواق الأوربية وبالتالي فأن المنافسة ستؤول لدول شرق المتوسط بأسعار مميزة بالمقارنة بغاز دول الخليج

7- منتدى غاز شرق المتوسط يدعم توجه مصر فى التحول لمركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة بالمنطقة، بحيث سيتم تنسيق سياسات الدول المنتجة والمستوردة للغاز بمنطقة شرق البحر المتوسط

8- إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط مصر ويجعلها فى قلب الحدث بما تمتلكه من مقومات هائلة يأتى على رأسها البنية التحتية الهائلة لاستقبال وتسيل الغاز وكذلك موقعها المتميز بين دول حوض البحر المتوسط.

9- لخلق مناخ يساهم في تسهيل عبور الغاز بين دول المنطقة ويساهم في تبادل المعلومات الفنية والجيولوجية والجيوفيزيقية بالتنسيق والتعاون الدائم من خلال التشاور المستمر

10- يخدم مصالح الأعضاء من خلال تأمين العرض والطلب، وتنمية الموارد على الوجه الأمثل وترشيد تكلفة البنية التحتية، وتقديم أسعار تنافسية،